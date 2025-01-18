В очищенном от ВСУ курском селе нашли подвалы с замученными жителями

В селе Русское Поречное бойцы ВС РФ нашли подвалы с телами местных жителей

18 января 2025 в 23:51 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие заявили об истерзанных в подвалах телах мирных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В селе Русское Поречное Курской области после его освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Об этом говорится в telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» специального подразделения «Ахмат». «После зачистки населенного пункта солдаты 352-го мотострелкового полка ВС РФ осматривали подвалы домов. Там найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде, загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю», — говорится в сообщении. Как сообщало URA.RU, ранее специальное подразделение «Ахмат» ВС РФ нанесло удар по технике и личному составу украинской армии, которая предпринимала наступательные действия в Курской области. ВСУ предприняли попытку атаки на российские позиции в селе Большое Солдатское, а также селе Пушкарное, расположенное у реки Конопелька. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Русское Поречное Курской области после его освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Об этом говорится в telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» специального подразделения «Ахмат». «После зачистки населенного пункта солдаты 352-го мотострелкового полка ВС РФ осматривали подвалы домов. Там найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде, загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю», — говорится в сообщении. Как сообщало URA.RU, ранее специальное подразделение «Ахмат» ВС РФ нанесло удар по технике и личному составу украинской армии, которая предпринимала наступательные действия в Курской области. ВСУ предприняли попытку атаки на российские позиции в селе Большое Солдатское, а также селе Пушкарное, расположенное у реки Конопелька.