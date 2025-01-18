18 января 2025

В очищенном от ВСУ курском селе нашли подвалы с замученными жителями

В селе Русское Поречное бойцы ВС РФ нашли подвалы с телами местных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище на угольной шахте имени Челюскинцев в Петровском районе. ДНР, Донецк, подвал, убежище, спуск в подвал
Российские военнослужащие заявили об истерзанных в подвалах телах мирных жителей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В селе Русское Поречное Курской области после его освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Об этом говорится в telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» специального подразделения «Ахмат».

«После зачистки населенного пункта солдаты 352-го мотострелкового полка ВС РФ осматривали подвалы домов. Там найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде, загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю», — говорится в сообщении.

Как сообщало URA.RU, ранее специальное подразделение «Ахмат» ВС РФ нанесло удар по технике и личному составу украинской армии, которая предпринимала наступательные действия в Курской области. ВСУ предприняли попытку атаки на российские позиции в селе Большое Солдатское, а также селе Пушкарное, расположенное у реки Конопелька.

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В селе Русское Поречное Курской области после его освобождения военнослужащие ВС РФ обнаружили подвалы с телами замученных местных жителей. Об этом говорится в telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» специального подразделения «Ахмат». «После зачистки населенного пункта солдаты 352-го мотострелкового полка ВС РФ осматривали подвалы домов. Там найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде, загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю», — говорится в сообщении. Как сообщало URA.RU, ранее специальное подразделение «Ахмат» ВС РФ нанесло удар по технике и личному составу украинской армии, которая предпринимала наступательные действия в Курской области. ВСУ предприняли попытку атаки на российские позиции в селе Большое Солдатское, а также селе Пушкарное, расположенное у реки Конопелька.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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