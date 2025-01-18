18 января 2025
17 января 2025

У двух учреждений Перми сменились профильные кураторы в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Реорганизацию объяснили желание повысить эффективность управления
Реорганизацию объяснили желание повысить эффективность управления Фото:

Департамент образования Прикамья передал два непрофильных учреждения под контроль комитета спорта и департамента культуры и молодежной политики мэрии города. При этом у одной из структур изменилось название. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».

«МАУ ДО „Спортивная школа „Прикамье““ в Перми» переименовали в МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества „Прикамье“ города Перми», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Сейчас учреждением занимается городской комитет спорта.

Ранее куратор сменился в МАУ ДО «ДТШ „Пилигрим“». Бразды правления передали департаменту культуры и молодежной политики пермской мэрии.

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Департамент образования Прикамья передал два непрофильных учреждения под контроль комитета спорта и департамента культуры и молодежной политики мэрии города. При этом у одной из структур изменилось название. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». «МАУ ДО „Спортивная школа „Прикамье““ в Перми» переименовали в МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества „Прикамье“ города Перми», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Сейчас учреждением занимается городской комитет спорта. Ранее куратор сменился в МАУ ДО «ДТШ „Пилигрим“». Бразды правления передали департаменту культуры и молодежной политики пермской мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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