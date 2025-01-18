Департамент образования Прикамья передал два непрофильных учреждения под контроль комитета спорта и департамента культуры и молодежной политики мэрии города. При этом у одной из структур изменилось название. Эти сведения содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс».
«МАУ ДО „Спортивная школа „Прикамье““ в Перми» переименовали в МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества „Прикамье“ города Перми», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Сейчас учреждением занимается городской комитет спорта.
Ранее куратор сменился в МАУ ДО «ДТШ „Пилигрим“». Бразды правления передали департаменту культуры и молодежной политики пермской мэрии.
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