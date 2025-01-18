Федеральная сеть магазинов электроники расширила присутствие в Прикамье

Компания «М.Видео-Эльдорадо» за прошлый год смогла открыть 100 новых магазинов в городах РФ, расширив присутствие в Прикамье. При этом были оптимизированы неэффективные торговые точки, рассказали продавцы бытовой техники и электроники.
«В 2024 году открылись 100 магазинов в 25 населенных пунктах. Среди них — Соликамск и Краснокамск», — представителей группы компаний цитирует Business Class. Среди точек, которые признали неэффективными, большинство — магазины «Эльдорадо».
Ранее URA.RU писало, что прикамской столице закрыли больше половины магазинов федеральной сети по продаже бытовой техники RBT. В компании объяснили происходящее оптимизацией.
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