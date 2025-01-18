18 января 2025

Федеральная сеть магазинов электроники расширила присутствие в Прикамье

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» открыла новые точки в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В компании пояснили, что на новых точках отказываются от больших площадей в пользу компактного формата
В компании пояснили, что на новых точках отказываются от больших площадей в пользу компактного формата Фото:

Компания «М.Видео-Эльдорадо» за прошлый год смогла открыть 100 новых магазинов в городах РФ, расширив присутствие в Прикамье. При этом были оптимизированы неэффективные торговые точки, рассказали продавцы бытовой техники и электроники.

«В 2024 году открылись 100 магазинов в 25 населенных пунктах. Среди них — Соликамск и Краснокамск», — представителей группы компаний цитирует Business Class. Среди точек, которые признали неэффективными, большинство — магазины «Эльдорадо».

Ранее URA.RU писало, что прикамской столице закрыли больше половины магазинов федеральной сети по продаже бытовой техники RBT. В компании объяснили происходящее оптимизацией.

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Компания «М.Видео-Эльдорадо» за прошлый год смогла открыть 100 новых магазинов в городах РФ, расширив присутствие в Прикамье. При этом были оптимизированы неэффективные торговые точки, рассказали продавцы бытовой техники и электроники. «В 2024 году открылись 100 магазинов в 25 населенных пунктах. Среди них — Соликамск и Краснокамск», — представителей группы компаний цитирует Business Class. Среди точек, которые признали неэффективными, большинство — магазины «Эльдорадо». Ранее URA.RU писало, что прикамской столице закрыли больше половины магазинов федеральной сети по продаже бытовой техники RBT. В компании объяснили происходящее оптимизацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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