В Перми закрылись большинство магазинов федеральной сети бытовой техники RBT

Сеть крупного российского продавца бытовой техники и электроники RBT втрое сокращает в Перми свое присутствие. По данным источников на отраслевом рынке, компания не уходит из краевого центра, а оптимизирует сеть.
«Число площадок сети уменьшится с 16 до пяти. RBT также планирует закрыть свой самый крупный магазин в Перми. Точка в ТЦ „Новая Столица“ прекратит работу через две недели», — своих собеседников цитирует «Коммерсант-Прикамье».
По телефону на «горячей линии» ритейлера подтвердили информацию об оптимизации, объяснив URA.RU, что в Перми в данный момент работает четыре магазина: в ТЦ «Семь чудес», «Браво», «Садовый mall» и по улице Стахановской, 25. В торговом центре «Колизей Atrium» действует партнерская точка сети по выдаче заказов. В других городах Прикамья работают еще восемь магазинов RBT.
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