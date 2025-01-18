В США резко пропали яйца

Американцы столкнулись с дефицитом куриных яиц в магазинах из-за эпидемии птичьего гриппа, которая привела к сокращению поставок и росту цен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, отмечая, что в пригородах Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней.
«Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — заявил продавец одного из магазинов.
На табличке другого супермаркета указано: «В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства».
В некоторых магазинах стоимость упаковки из 12 яиц увеличилась с шести до девяти долларов. Кассиры теперь вынуждены писать цены вручную, так как они могут меняться ежедневно.
Ранее URA.RU писало о том, что эпидемия птичьего гриппа в США коснулась цен на яйца во всем мире. Фермерам пришлось забивать птиц, чтоб предотвратить распространение болезни. На российском рынке же снижения цен не ожидается из-за монопольного ценообразования.
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