18 января 2025

В США резко пропали яйца

Яйца пропали с полок в США на фоне птичьего гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы в США меняют цены на яйца ежедневно
Продавцы в США меняют цены на яйца ежедневно Фото:

Американцы столкнулись с дефицитом куриных яиц в магазинах из-за эпидемии птичьего гриппа, которая привела к сокращению поставок и росту цен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, отмечая, что в пригородах Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней.

«Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — заявил продавец одного из магазинов.

На табличке другого супермаркета указано: «В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства».

В некоторых магазинах стоимость упаковки из 12 яиц увеличилась с шести до девяти долларов. Кассиры теперь вынуждены писать цены вручную, так как они могут меняться ежедневно.

Ранее URA.RU писало о том, что эпидемия птичьего гриппа в США коснулась цен на яйца во всем мире. Фермерам пришлось забивать птиц, чтоб предотвратить распространение болезни. На российском рынке же снижения цен не ожидается из-за монопольного ценообразования.

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Американцы столкнулись с дефицитом куриных яиц в магазинах из-за эпидемии птичьего гриппа, которая привела к сокращению поставок и росту цен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, отмечая, что в пригородах Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней. «Я слышал, что это из-за эпидемии. Поставки есть, но все, что мы получаем утром, сразу улетает», — заявил продавец одного из магазинов. На табличке другого супермаркета указано: «В связи с общенациональным сокращением, у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства». В некоторых магазинах стоимость упаковки из 12 яиц увеличилась с шести до девяти долларов. Кассиры теперь вынуждены писать цены вручную, так как они могут меняться ежедневно. Ранее URA.RU писало о том, что эпидемия птичьего гриппа в США коснулась цен на яйца во всем мире. Фермерам пришлось забивать птиц, чтоб предотвратить распространение болезни. На российском рынке же снижения цен не ожидается из-за монопольного ценообразования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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