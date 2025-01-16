Раскрыта неожиданная причина подорожания яиц

Вспышка птичьего гриппа стала причиной подорожания яиц
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Птичий грипп стал самым сильным ударом по поставкам яиц за последние три года.
Птичий грипп стал самым сильным ударом по поставкам яиц за последние три года. Фото:

Вспышка птичьего гриппа в США стал причиной рекордных цен на куриные яйца во всем мире. По информации американского Минсельхоза, болезнь унесла жизни более 20 млн кур-несушек.

«Фермеры по распоряжению санитарных властей были вынуждены массово забивать птицу, чтобы не допустить еще большего распространения заразы», — передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет. По данным источника, это способствовало рекордному повышению цен на яйца всех типов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнением, почему стоимость яиц и курятины в России никогда не снизится. По его словам, причина этом — монопольное ценообразование на рынке. Об этом писал «Ридус».

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Вспышка птичьего гриппа в США стал причиной рекордных цен на куриные яйца во всем мире. По информации американского Минсельхоза, болезнь унесла жизни более 20 млн кур-несушек. «Фермеры по распоряжению санитарных властей были вынуждены массово забивать птицу, чтобы не допустить еще большего распространения заразы», — передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет. По данным источника, это способствовало рекордному повышению цен на яйца всех типов. Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнением, почему стоимость яиц и курятины в России никогда не снизится. По его словам, причина этом — монопольное ценообразование на рынке. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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