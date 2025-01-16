Раскрыта неожиданная причина подорожания яиц

Вспышка птичьего гриппа в США стал причиной рекордных цен на куриные яйца во всем мире. По информации американского Минсельхоза, болезнь унесла жизни более 20 млн кур-несушек.
«Фермеры по распоряжению санитарных властей были вынуждены массово забивать птицу, чтобы не допустить еще большего распространения заразы», — передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет. По данным источника, это способствовало рекордному повышению цен на яйца всех типов.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнением, почему стоимость яиц и курятины в России никогда не снизится. По его словам, причина этом — монопольное ценообразование на рынке. Об этом писал «Ридус».
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