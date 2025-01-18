Обнаруженные в курском селе Русское Поречное тела семи мирных жителей, которые, по утверждениям российских властей, были убиты украинскими военными, доказывают жестокость киевского режима. Свое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Он заявил, что западные страны пытаются «прикрывать» жестокость украинской стороны.
Ранее после освобождения населенного пункта военнослужащие ВС РФ обнаружили тела местных жителей в подвалах. Как сообщает telegram-канал батальонной тактической группы «Каштан» специального подразделения «Ахмат», жители были замучены и спрятаны в подвалах летом, в период вторжения ВСУ на территорию региона.
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