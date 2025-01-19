Reuters: Трамп готовит на второй срок программу «максимального разрушения»

На второй президентский срок команда избранного лидера США Дональда Трампа разрабатывает программу «максимального разрушения», которая приведет к переосмыслению конституционного строя Штатов. Об этом заявил посол Германии в США Андреас Михаэлис.
«Повестка дня Дональда Трампа на его второй срок в Белом доме описывается как программа „максимального разрушения“, которая приведет к „пересмотру конституционного порядка“», — передает Reuters содержание заявления Михаэлиса. Он добавил, что Трамп намерен добиться максимальной концентрации власти в руках президента, уменьшив полномочия Конгресса и федеральных штатов.
По оценке посла Михаэлиса, законодательные органы, правоохранительные структуры и средства массовой информации рискуют потерять свою независимость и могут быть использованы в качестве инструментов политического давления. Посол отмечает, что контроль над Министерством юстиции и ФБР играет ключевую роль в достижении Трампом его политических и личных амбиций, включая массовые депортации. Переходная команда Трампа пока не прокомментировала заявления Михаэлиса.
Ранее республиканский сенатор Джон Баррассо сообщил, что Трамп намеревается начать свою президентскую деятельность с серии исполнительных указов в области экономики и контроля за границами. По словам Баррассо, Трамп сосредоточен на практических результатах, а не на бюрократических аспектах реализации своих планов, передает «Царьград».
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