Православный календарь на 20 января: какие праздники отмечают верующие

20 января, на следующий день после важнейшего для верующих праздника Крещения Господня, православный календарь как будто берет передышку. На эту дату не приходится многочисленных дней памяти святых — важных событий здесь только два. Расскажем о каждом из них.
Попразднство Богоявления
Многие важнейшие православные праздники, включая двунадесятые, празднуются не один день, а включают в себя период предпразднства, попразднства и отдания праздника. Во время предпразднства верующие готовятся к важному событию в молитвенном и бытовом смысле, в попразднство вспоминают о прошедшем, важном для них дне, а в день отдания устраивают еще одно торжественное богослужение, которое становится заключительным в через праздничных дней.
Период попразднства может длиться от нескольких дней до сорока, как в случае с Пасхой. В 2025 году попразднство Крещения Господня будет длиться до 26 января включительно, а 27 января произойдет отдание праздника.
В православном календаре период попразднства, установленный после Крещения Господня называется попразднством Богоявления. Это объясняется тем, что в день крещения Иисуса Христа произошло явление Святой Троицы.
Собор пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
После больших праздников православные традиционно вспоминают святых, без которых они не смогли бы случиться. Так, сразу после Крещения Господня благодарят Иоанна Крестителя или, как его еще называют, Иоанна Предтечу. Праздник называют собором потому что в этот день в храмах обычно собирается большое количество людей.
Иоанн Предтеча появился на свет на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Его родители — священник Захария и праведная Елизавета — долгое время не могли иметь детей, усердно молились и, наконец, после явления Архангела Гавриила, стали родителями.
Иоанн всю жизнь готовил себя к великой роли. Он жил в пустыне, был постником, много молился, не знал ни в чем роскоши. Так продолжалось до его 30-летия. В этом возрасте Господь призвал его и велел проповедовать еврейскому народу. Так Иоанн стал человеком, который подготовил людей к приходу Иисуса Христа. Впоследствии он крестил Иисуса в водах Иордана.
Всю свою жизнь Иоанн Креститель был смелым и самоотверженным. Встречаясь с пороками, он обличал их, даже если перед ними был высокопоставленный человек. Так, святой высказался о неверности супруге царя Ирода и, впоследствии, был убит из-за этого — Иоанну Крестителю отсекли голову.
20 января в литургию включают песнопения, посвященные Иоанну Предтече. У икон этого святого молятся об укреплении в вере и помощи в избавлении от грехов.
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