18 января 2025

Необычных грызунов обнаружили курганцы на участке: готовиться ли к нападению «сухопутных пираний». Фото

Курганцы обнаружили грызунов на даче, которых раньше не встречали в природе
© Служба новостей «URA.RU»
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Грызуны угрожают запасам урожая
Грызуны угрожают запасам урожая Фото:

Жители Кургана, прибыв на дачу в районе поселка Просвет, нашли необычных грызунов. Опознание по фото привело к двум вариантам появления незванных гостей, которых иногда называют «сухопутными пираньями». Об этом URA.RU рассказала дачница Лариса.

«Мы всегда на зиму ставим разные ловушки для грызунов в дом. От ультразвукового отпугивателя до отравы. Недавно на клеевую ловушку попались странные грызуны. Они меньше мышей, с голым хвостом и темно серым, плотным мехом», — пояснила дачница.

Вместе с родственниками, обсуждая новых вредителей, они не пришли к единому выводу. Появилась версия, что это маленькие кроты. Потому что у них не было видно глаз, а нос был вытянут. Передние лапы небольшие, потому что грызуны еще маленькие.

Другие курганцы утверждали, что попавшиеся грызуны — землеройки. «При этом они чаще всего не вредители, а напротив приносят пользу. Они едят насекомых-вредителей: слизней, медведок и майских жуков, жуков-щелкунов и листоедов, долгоносиков и гусениц», — говорится в открытых данных. 

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Жители Кургана, прибыв на дачу в районе поселка Просвет, нашли необычных грызунов. Опознание по фото привело к двум вариантам появления незванных гостей, которых иногда называют «сухопутными пираньями». Об этом URA.RU рассказала дачница Лариса. «Мы всегда на зиму ставим разные ловушки для грызунов в дом. От ультразвукового отпугивателя до отравы. Недавно на клеевую ловушку попались странные грызуны. Они меньше мышей, с голым хвостом и темно серым, плотным мехом», — пояснила дачница. Вместе с родственниками, обсуждая новых вредителей, они не пришли к единому выводу. Появилась версия, что это маленькие кроты. Потому что у них не было видно глаз, а нос был вытянут. Передние лапы небольшие, потому что грызуны еще маленькие. Другие курганцы утверждали, что попавшиеся грызуны — землеройки. «При этом они чаще всего не вредители, а напротив приносят пользу. Они едят насекомых-вредителей: слизней, медведок и майских жуков, жуков-щелкунов и листоедов, долгоносиков и гусениц», — говорится в открытых данных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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