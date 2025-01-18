Жители Кургана, прибыв на дачу в районе поселка Просвет, нашли необычных грызунов. Опознание по фото привело к двум вариантам появления незванных гостей, которых иногда называют «сухопутными пираньями». Об этом URA.RU рассказала дачница Лариса.
«Мы всегда на зиму ставим разные ловушки для грызунов в дом. От ультразвукового отпугивателя до отравы. Недавно на клеевую ловушку попались странные грызуны. Они меньше мышей, с голым хвостом и темно серым, плотным мехом», — пояснила дачница.
Вместе с родственниками, обсуждая новых вредителей, они не пришли к единому выводу. Появилась версия, что это маленькие кроты. Потому что у них не было видно глаз, а нос был вытянут. Передние лапы небольшие, потому что грызуны еще маленькие.
Другие курганцы утверждали, что попавшиеся грызуны — землеройки. «При этом они чаще всего не вредители, а напротив приносят пользу. Они едят насекомых-вредителей: слизней, медведок и майских жуков, жуков-щелкунов и листоедов, долгоносиков и гусениц», — говорится в открытых данных.
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