Власти рассказали, как перевод денег незнакомцам может привести к уголовке

Переводы по номеру телефона могут вовлечь россиян в финансирование терроризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевод денег по номеру телефона на рынке может превратить россиянина в соучастника финансирования терроризма
Перевод денег по номеру телефона на рынке может превратить россиянина в соучастника финансирования терроризма Фото:

Переводы денег по номеру телефона могут вовлечь россиян в финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

«Переводя деньги незнакомцу, например на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами: благие намерения могут обернуться серьезными проблемами», — рассказали представители ведомства telegram-каналу Baza. Власти настоятельно порекомендовали гражданам тщательно проверять получателей платежей и избегать сомнительных финансовых операций.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в компьютерных играх. Преступники эксплуатируют чаты в видеоиграх для похищения личной информации и средств пользователей. Эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук подчеркнул, что в играх любой участник может начать общение с другими. Злоумышленники в чатах манипулируют пользователями, особенно детьми, используя обещания выгоды и вызывая страх, чтобы выманить у них персональные данные.

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Переводы денег по номеру телефона могут вовлечь россиян в финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области. «Переводя деньги незнакомцу, например на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами: благие намерения могут обернуться серьезными проблемами», — рассказали представители ведомства telegram-каналу Baza. Власти настоятельно порекомендовали гражданам тщательно проверять получателей платежей и избегать сомнительных финансовых операций. Ранее россиян предупредили о мошенниках в компьютерных играх. Преступники эксплуатируют чаты в видеоиграх для похищения личной информации и средств пользователей. Эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук подчеркнул, что в играх любой участник может начать общение с другими. Злоумышленники в чатах манипулируют пользователями, особенно детьми, используя обещания выгоды и вызывая страх, чтобы выманить у них персональные данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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