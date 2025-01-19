Власти рассказали, как перевод денег незнакомцам может привести к уголовке

Переводы денег по номеру телефона могут вовлечь россиян в финансирование террористической деятельности. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Переводя деньги незнакомцу, например на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма. Будьте осторожны и с благотворительными сборами: благие намерения могут обернуться серьезными проблемами», — рассказали представители ведомства telegram-каналу Baza. Власти настоятельно порекомендовали гражданам тщательно проверять получателей платежей и избегать сомнительных финансовых операций.
Ранее россиян предупредили о мошенниках в компьютерных играх. Преступники эксплуатируют чаты в видеоиграх для похищения личной информации и средств пользователей. Эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук подчеркнул, что в играх любой участник может начать общение с другими. Злоумышленники в чатах манипулируют пользователями, особенно детьми, используя обещания выгоды и вызывая страх, чтобы выманить у них персональные данные.
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