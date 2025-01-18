Россиян предупредили о мошенниках в компьютерных играх

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В чатах компьютерных игр нельзя ограничить круг общения, чем пользуются мошенники
В чатах компьютерных игр нельзя ограничить круг общения, чем пользуются мошенники Фото:

В последнее время участились случаи, когда геймеры, чаще несовершеннолетние, становятся жертвами мошенников. Злоумышленники используют игровые чаты для кражи персональных данных и денег. Об этом сообщил эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

«Детьми управлять гораздо легче, чем взрослыми. У них мало жизненного опыта. А дальше и начинается управление, они же говорят детям, как правило, что „давай, мы сейчас тебе купим какой-нибудь навороченный пулемет, но нужны деньги“. Либо говорят — „у тебя всю семью убьют, я об этом узнал, чтобы ее не убили, срочно сделали то-то и то-то, либо авторизуйся, как-то покажи на экране, мы тебе скажем, что нажимать“», — рассказал Ющук в эфире радио Sputnik

Эксперт отметил, что видеоигры создают пространство для общения между пользователями. В отличие от мессенджеров, где можно ограничить контакты с неизвестными, в играх любой игрок может связаться с другим. В чатах злоумышленники выманивают личные данные жертв, в частности, детей, с помощью выгоды и чувства страха. 

Евгений Ющук подчеркнул, что защитить себя от мошенников в компьютерных играх можно только одним способом — информация о мошенничестве должна быть доступна повсеместно: в школах, дома. То есть людям должно быть известно, что любые просьбы показать экран телефона или передать код, полученный по СМС, являются поводом для прекращения общения с оппонентом в игре. В то время как в мессенджерах операторы мобильной связи или интернет-провайдеры могут отслеживать активность мошенников и предотвращать их действия, в сфере компьютерных игр такая защита практически невозможна, отметил эксперт.

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационной технике и связи Сергей Боярский призвал не передавать коды, которые приходят в СМС, другим людям. Он подчеркнул, что злоумышленники могут действовать из разных источников: школы, вузов, больниц и так далее, передает 360.ru. 

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В последнее время участились случаи, когда геймеры, чаще несовершеннолетние, становятся жертвами мошенников. Злоумышленники используют игровые чаты для кражи персональных данных и денег. Об этом сообщил эксперт по конкурентной разведке, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук. «Детьми управлять гораздо легче, чем взрослыми. У них мало жизненного опыта. А дальше и начинается управление, они же говорят детям, как правило, что „давай, мы сейчас тебе купим какой-нибудь навороченный пулемет, но нужны деньги“. Либо говорят — „у тебя всю семью убьют, я об этом узнал, чтобы ее не убили, срочно сделали то-то и то-то, либо авторизуйся, как-то покажи на экране, мы тебе скажем, что нажимать“», — рассказал Ющук в эфире радио Sputnik.  Эксперт отметил, что видеоигры создают пространство для общения между пользователями. В отличие от мессенджеров, где можно ограничить контакты с неизвестными, в играх любой игрок может связаться с другим. В чатах злоумышленники выманивают личные данные жертв, в частности, детей, с помощью выгоды и чувства страха.  Евгений Ющук подчеркнул, что защитить себя от мошенников в компьютерных играх можно только одним способом — информация о мошенничестве должна быть доступна повсеместно: в школах, дома. То есть людям должно быть известно, что любые просьбы показать экран телефона или передать код, полученный по СМС, являются поводом для прекращения общения с оппонентом в игре. В то время как в мессенджерах операторы мобильной связи или интернет-провайдеры могут отслеживать активность мошенников и предотвращать их действия, в сфере компьютерных игр такая защита практически невозможна, отметил эксперт. Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационной технике и связи Сергей Боярский призвал не передавать коды, которые приходят в СМС, другим людям. Он подчеркнул, что злоумышленники могут действовать из разных источников: школы, вузов, больниц и так далее, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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