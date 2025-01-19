19 января 2025

Пермский край попал в топ регионов с самым здоровым питанием

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Пермский край в топ-10 регионов России с наиболее сбалансированным питанием
Пермский край в топ-10 регионов России с наиболее сбалансированным питанием Фото:

Пермский край попал в десятку регионов России с наиболее сбалансированным питанием. Пермяки потребляют меньше насыщенных и животных жиров по сравнению с другими регионами, а мясо потребляется в умеренных количествах.

«Исследователи пришли к выводу, что наиболее сбалансированно питаются жители восьми регионов. Пермский край занял седьмую строчку рейтинга. В топе оказались Дагестан, Чувашия, Чечня. В целом в этих регионах рацион сбалансированный и разнообразный», — пишет Коммерсант со ссылкой на аналитиков «Если быть точным».

Антирейтинг возглавила Мордовия. Местные жители добавляют соль в уже готовую пищу и рекордный по России процент энергии из сахара.

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Пермский край попал в десятку регионов России с наиболее сбалансированным питанием. Пермяки потребляют меньше насыщенных и животных жиров по сравнению с другими регионами, а мясо потребляется в умеренных количествах. «Исследователи пришли к выводу, что наиболее сбалансированно питаются жители восьми регионов. Пермский край занял седьмую строчку рейтинга. В топе оказались Дагестан, Чувашия, Чечня. В целом в этих регионах рацион сбалансированный и разнообразный», — пишет Коммерсант со ссылкой на аналитиков «Если быть точным». Антирейтинг возглавила Мордовия. Местные жители добавляют соль в уже готовую пищу и рекордный по России процент энергии из сахара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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