Пермский край попал в топ регионов с самым здоровым питанием

Пермский край попал в десятку регионов России с наиболее сбалансированным питанием. Пермяки потребляют меньше насыщенных и животных жиров по сравнению с другими регионами, а мясо потребляется в умеренных количествах.
«Исследователи пришли к выводу, что наиболее сбалансированно питаются жители восьми регионов. Пермский край занял седьмую строчку рейтинга. В топе оказались Дагестан, Чувашия, Чечня. В целом в этих регионах рацион сбалансированный и разнообразный», — пишет Коммерсант со ссылкой на аналитиков «Если быть точным».
Антирейтинг возглавила Мордовия. Местные жители добавляют соль в уже готовую пищу и рекордный по России процент энергии из сахара.
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