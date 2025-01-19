Судимый челябинский бизнесмен-банкрот Юлик погиб на СВО

Судимый и обанкроченный в Челябинске предприниматель Максим Юлик погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«Юлик ушел на СВО в 2023 году. Недавно стало известно, что он погиб — родственники выехали на опознание», — рассказал инсайдер.
Братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики были известными в регионе бизнесменами с неоднозначной репутацией. В декабре 2015 года был приговорен к пяти годам лишения свободы Максим Юлик. Через пару лет в Челябинск в наручниках из-за границы доставили его брата-близнеца Вячеслава Юлика, который в итоге отделался условным сроком. Оба обвинялись в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода.
Максим отбыл две трети срока и вышел по УДО. Он был одним из создателей фирмы «ОгоньВода» (сеть разливаек), которая в итоге разорилась. Сам он остался банкротом, после чего подписал контракт с Минобороны.
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