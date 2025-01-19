19 января 2025

Судимый челябинский бизнесмен-банкрот Юлик погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
На СВО Максим Юлик ушел год назад (фото из архива) Фото:

Судимый и обанкроченный в Челябинске предприниматель Максим Юлик погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Юлик ушел на СВО в 2023 году. Недавно стало известно, что он погиб — родственники выехали на опознание», — рассказал инсайдер.

Братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики были известными в регионе бизнесменами с неоднозначной репутацией. В декабре 2015 года был приговорен к пяти годам лишения свободы Максим Юлик. Через пару лет в Челябинск в наручниках из-за границы доставили его брата-близнеца Вячеслава Юлика, который в итоге отделался условным сроком. Оба обвинялись в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода.

Максим отбыл две трети срока и вышел по УДО. Он был одним из создателей фирмы «ОгоньВода» (сеть разливаек), которая в итоге разорилась. Сам он остался банкротом, после чего подписал контракт с Минобороны.

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Судимый и обанкроченный в Челябинске предприниматель Максим Юлик погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Юлик ушел на СВО в 2023 году. Недавно стало известно, что он погиб — родственники выехали на опознание», — рассказал инсайдер. Братья-близнецы Максим и Вячеслав Юлики были известными в регионе бизнесменами с неоднозначной репутацией. В декабре 2015 года был приговорен к пяти годам лишения свободы Максим Юлик. Через пару лет в Челябинск в наручниках из-за границы доставили его брата-близнеца Вячеслава Юлика, который в итоге отделался условным сроком. Оба обвинялись в рейдерском захвате Чебаркульского кранового завода. Максим отбыл две трети срока и вышел по УДО. Он был одним из создателей фирмы «ОгоньВода» (сеть разливаек), которая в итоге разорилась. Сам он остался банкротом, после чего подписал контракт с Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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