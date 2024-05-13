Суд отказался банкротить сеть челябинских «наливаек»

В Арбитражном суде отказались банкротить организацию из-за отсутствия активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить алкосеть «ОгоньВода». Как следует из определения суда, решение принято из-за отсутствия у организации активов.

«Прекратить производство по делу по заявлению МИФНС № 32 по Челябинской области о признании должника, ООО „ОгоньВода“, банкротом. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — отмечено в документе.

Отсутствие имущества стало препятствием, поскольку невозможно погасить расходы на процедуру банкротства. При этом отсутствует лицо, готовое их принять на себя. Отсутствие каких-либо активов подтвердили ответы Росреестра и ГИБДД. Налоговики пытались взыскать с компании 340 тысяч рублей задолженности.

Открытую в 2019 году сеть «наливаек» неоднократно ловили на торговле спиртным в ночное время. При этом алкоголь продавался ненадлежащего качества. Созданный женой Максима Юлика Натальей Жороховой бизнес с июня 2022 года находился в стадии ликвидации, магазины закрылись. Супруг основательницы отсидел срок за рейдерский захват чужого бизнеса. За то же был наказан его брат-близнец. Оба признаны банкротами.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий представителей «ОгоньВоды». Однако по указанному в публичном доступе телефону дозвониться не удалось — номер является нерабочим.