13 мая 2024

Суд отказался банкротить сеть челябинских «наливаек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, фемида, правосудие, суд
В Арбитражном суде отказались банкротить организацию из-за отсутствия активов Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить алкосеть «ОгоньВода». Как следует из определения суда, решение принято из-за отсутствия у организации активов.

«Прекратить производство по делу по заявлению МИФНС № 32 по Челябинской области о признании должника, ООО „ОгоньВода“, банкротом. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — отмечено в документе.

Отсутствие имущества стало препятствием, поскольку невозможно погасить расходы на процедуру банкротства. При этом отсутствует лицо, готовое их принять на себя. Отсутствие каких-либо активов подтвердили ответы Росреестра и ГИБДД. Налоговики пытались взыскать с компании 340 тысяч рублей задолженности.

Открытую в 2019 году сеть «наливаек» неоднократно ловили на торговле спиртным в ночное время. При этом алкоголь продавался ненадлежащего качества. Созданный женой Максима Юлика Натальей Жороховой бизнес с июня 2022 года находился в стадии ликвидации, магазины закрылись. Супруг основательницы отсидел срок за рейдерский захват чужого бизнеса. За то же был наказан его брат-близнец. Оба признаны банкротами.

При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий представителей «ОгоньВоды». Однако по указанному в публичном доступе телефону дозвониться не удалось — номер является нерабочим.

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Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить алкосеть «ОгоньВода». Как следует из определения суда, решение принято из-за отсутствия у организации активов. «Прекратить производство по делу по заявлению МИФНС № 32 по Челябинской области о признании должника, ООО „ОгоньВода“, банкротом. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано», — отмечено в документе. Отсутствие имущества стало препятствием, поскольку невозможно погасить расходы на процедуру банкротства. При этом отсутствует лицо, готовое их принять на себя. Отсутствие каких-либо активов подтвердили ответы Росреестра и ГИБДД. Налоговики пытались взыскать с компании 340 тысяч рублей задолженности. Открытую в 2019 году сеть «наливаек» неоднократно ловили на торговле спиртным в ночное время. При этом алкоголь продавался ненадлежащего качества. Созданный женой Максима Юлика Натальей Жороховой бизнес с июня 2022 года находился в стадии ликвидации, магазины закрылись. Супруг основательницы отсидел срок за рейдерский захват чужого бизнеса. За то же был наказан его брат-близнец. Оба признаны банкротами. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий представителей «ОгоньВоды». Однако по указанному в публичном доступе телефону дозвониться не удалось — номер является нерабочим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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