В ТЦ Екатеринбурга мигранты устроили поножовщину из-за женщины

20 января 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Повар вонзил в мужчину кухонный нож, вступившись за коллегу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском ТЦ «Парк Хаус» один мигрант-нелегал ударил ножом второго. Причиной конфликта стала женщина, рассказал URA.RU источник. «Гражданин Узбекистана поссорился со своей сожительницей-таджичкой, которая работает в одном из кафе „Парк Хауса“. Та позвала на помощь коллегу-повара, который тоже гражданин Таджикистана. Во время ссоры повар вонзил в узбека нож», — объяснил собеседник агентства. В итоге один мигрант с ранением печени попал в больницу, второй задержан. Свою вину он признал, и сейчас находится в СИЗО. Выяснилось, что все трое, включая женщину, работали в России незаконно. На нелегалов составлены протоколы о нарушении правил въезда в РФ. Вероятно, их ждет депортация на родину. Обновлено в 15.12: добавлен комментарий полиции «Следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ — „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия“. Сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД в совершении данного преступления изобличен мужчина 1998 года рождения. Наказание за инкриминируемое подозреваемому деяние составляет до 10 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-группе городской полиции. Сейчас обидчик задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Стражи порядка призвали граждан решать возникающие конфликты без применения насилия и в рамках закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском ТЦ «Парк Хаус» один мигрант-нелегал ударил ножом второго. Причиной конфликта стала женщина, рассказал URA.RU источник. «Гражданин Узбекистана поссорился со своей сожительницей-таджичкой, которая работает в одном из кафе „Парк Хауса“. Та позвала на помощь коллегу-повара, который тоже гражданин Таджикистана. Во время ссоры повар вонзил в узбека нож», — объяснил собеседник агентства. В итоге один мигрант с ранением печени попал в больницу, второй задержан. Свою вину он признал, и сейчас находится в СИЗО. Выяснилось, что все трое, включая женщину, работали в России незаконно. На нелегалов составлены протоколы о нарушении правил въезда в РФ. Вероятно, их ждет депортация на родину. Обновлено в 15.12: добавлен комментарий полиции «Следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД по городу Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ — „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия“. Сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД в совершении данного преступления изобличен мужчина 1998 года рождения. Наказание за инкриминируемое подозреваемому деяние составляет до 10 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-группе городской полиции. Сейчас обидчик задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Стражи порядка призвали граждан решать возникающие конфликты без применения насилия и в рамках закона.