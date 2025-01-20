Россия расщедрилась в поставках мяса за границу

В прошлом году Россия экспортировала более 700 тыс. тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатели предыдущего года. Об этом стало известно из пресс-релиза Минсельхоза.
«Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, что в том числе позволяет наращивать объемы экспорта. За прошлой год Россия поставила за границу более 700 тыс. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем за годом ранее», — передает данные ведомства «Коммерсант». По данным источника, уровень торговли свиноводческой продукции увеличился на 33%, птицеводческой — на 25%.
Отмечается, в 2024 году потребление мясных продуктов в России достигло 83 килограмма на человека в год, что на 2–2,5% больше, чем в предыдущем году. При этом наблюдается незначительное снижение продаж сырого мяса на розничном уровне, в то время как индейка и говядина показывают наибольший рост среди всех категорий.
Ранее Минсельхоз отчиталось о достижении рекордных показателей в производстве мяса и сельскохозяйственных культур в 2024 году. Сообщалось о максимальных объемах сбора риса, сои и рапса. Урожай картофеля составил 7,2 млн тонн, а производство куриных яиц достигло 34,7 млрд штук.
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