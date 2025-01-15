Минсельхоз поставил серию рекордов по производству мяса и урожаю в 2024 году

В России в 2024 году аграрии, предварительно, побили исторический рекорд по сбору некоторых растениеводческих культур. В частности, было собрано рекордное количество риса, сои и рапса. Кроме того, удалось собрать 7,2 млн тонн картофеля и 34,7 млрд штук куриных яиц. Об этих и других результатах прошлого года сообщили в Минсельхозе.
«Несмотря на сложные погодные условия прошлого года, по всем основным культурам был получен достойный урожай на уровне среднемноголетних значений. Это, в частности, касается зерновых и масличных культур, плодоовощной продукции, картофеля и других культур. По отдельным культурам, в том числе по рису, сое, рапсу, по предварительным данным, были достигнуты исторические рекорды», — заявили в министерстве. Пресс-релиз есть в распоряжении URA.RU.
Что касается овощей, производство картофеля в 2024 году уменьшилось из-за неблагоприятной погоды. Однако аграриям удалось собрать урожай на достойном уровне — предварительные данные указывают на 7,2 млн тонн в организованном секторе. Кроме того, для обеспечения рынка необходимыми товарами по доступным ценам было решено ввести тарифную льготу на безтаможенный ввоз в Россию картофеля до 150 тысяч тонн, а также моркови и яблок — до 55 тысяч и 230 тысяч тонн соответственно. Минсельхоз в сотрудничестве с Минпромторгом России рассматривает возможность налаживания долгосрочных связей между торговыми сетями и поставщиками овощной продукции из стран СНГ. Также продолжается реализация федерального проекта, направленного на стимулирование производства картофеля и овощей.
Одновременно с этим в РФ наблюдается рост производства мясной продукции: в 2024 году объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий достиг рекордных 16,74 млн тонн. Это является максимальным показателем за всю историю России и СССР, включая рекордные показатели по свинине и птице — 6,2 млн тонн и 7,1 млн тонн соответственно.
Кроме того, наблюдается прогресс в сфере животноводства. Он способствовал увеличению объемов производства переработанной продукции: в период с января по ноябрь 2024 года было произведено 2,3 млн тонны колбасных изделий, что на 1,9% больше по сравнению с 2023 годом. Также было произведено 4,5 млн тонн мясных полуфабрикатов (+5%) и 833 тысячи тонн мясных консервов (+1,2%). Степень самообеспеченности России мясом и мясопродуктами на сегодняшний день превышает 100%.
За январь — ноябрь 2024 года сельскохозяйственные организации выпустили 34, млрд куриных яиц, сохранив уровень 2023 года. При этом цены на эту продукцию на 15 января 2025 года снизились на 7,2% и 11,5% для первой и второй категории соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Что касается молочной продукции, в 2024 году общий объем производства сырого молока на всех типах хозяйств составил 34,02 млн тонн, что, предварительно, на 0,6% превышает результаты 2023 года. Помимо прочего, в РФ было произведено более 5,5 тонн питьевого молока, что на 5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом производство сыров и творога достигло 768 тысяч тонн и 439 тысяч тонн соответственно (+5,7% по сравнению с 2023 годом).
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