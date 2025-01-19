Коми-Пермяцкий национальный театр представит два спектакля в Перми

Гастроли театра из Кудымкара пройдут на сцене пермского ТЮЗа
В Перми пройдут гастроли Коми-Пермяцкого национального драмтеатра из Кудымкара. Труппа представит два своих спектакля на сцене Театра юного зрителя.
«С 14 по 16 февраля на сцене ТЮЗа будут радовать наши гости. Они везут музыкальную сказку для малышей „Медной горы хозяйка“ по П. Бажову и семейный спектакль „Книга всех вещей“ по мировому бестселлеру голландского писателя Г. Кейера», — сообщается на сайте пермского ТЮЗа.
Пермский театр в свою очередь отправится с гастролями в Кудымкар. На местной сцене актеры покажут «Барышню-крестьянку», «Тимура и его команду» и «Капризку».
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