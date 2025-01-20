Медик отряда «Каштан» спас жизнь 300 бойцам в Курской области

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По словам бойца, у него на руках еще ни один боец не погиб
По словам бойца, у него на руках еще ни один боец не погиб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Медик из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках. 

«Я веду примерный учет спасенных бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — сказал Сирота в разговоре с ТАСС. Боец подчеркнул, что раненых ему приносят, после он чего стабилизирует их состояние с помощью капельниц, уколов, жгутов и отправляет на хирургический стол для более качественной помощи.

Перед СВО он работал инженером, но, как отметил боец, благодаря семейной традиции военных врачей, быстро овладел медицинскими навыками. Все раненые, попавшие к нему, даже в критическом состоянии, выживали и были отправлены на дальнейшее лечение. Ни один боец не скончался у меня на руках, добавил Сирота.

Ранее стало известно, что ефрейтор Владимир Аверин смог оказать помощь и эвакуировать 20 раненых российских военных из-под обстрела. После боя солдат оперативно доставил бойцов в полевой медицинский госпиталь. Кроме того, другой военнослужащий на мотоцикле из бригады группировки «Юг» за время кураховской операции вывез 12 товарищей с различными ранениями, сохранив таким образом их жизни.

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Медик из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках.  «Я веду примерный учет спасенных бойцов. Только на этом направлении их уже больше 300», — сказал Сирота в разговоре с ТАСС. Боец подчеркнул, что раненых ему приносят, после он чего стабилизирует их состояние с помощью капельниц, уколов, жгутов и отправляет на хирургический стол для более качественной помощи. Перед СВО он работал инженером, но, как отметил боец, благодаря семейной традиции военных врачей, быстро овладел медицинскими навыками. Все раненые, попавшие к нему, даже в критическом состоянии, выживали и были отправлены на дальнейшее лечение. Ни один боец не скончался у меня на руках, добавил Сирота. Ранее стало известно, что ефрейтор Владимир Аверин смог оказать помощь и эвакуировать 20 раненых российских военных из-под обстрела. После боя солдат оперативно доставил бойцов в полевой медицинский госпиталь. Кроме того, другой военнослужащий на мотоцикле из бригады группировки «Юг» за время кураховской операции вывез 12 товарищей с различными ранениями, сохранив таким образом их жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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