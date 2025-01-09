Ефрейтор спас 20 товарищей под шквальным огнем при контратаке ВСУ

На одной из линий фронта в зоне СВО ефрейтор Владимир Аверин помог 20 раненым бойцам РФ, после чего эвакуировал их из-под украинского обстрела. Об этом сообщили в Минобороны РФ
«Владимир, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС. Там добавили, что после окончания боя военнослужащий оперативно доставил раненых в полевой медицинский госпиталь.
В Минобороны РФ также отметили заслуги другого военнослужащего — оператора беспилотных летательных аппаратов Владимира Бордюга. Тот уничтожил вражеский пулеметный расчет, что позволило группе продолжить наступление.
Накануне российский военнослужащий из мотострелковой бригады вывез 12 раненых товарищей, сохранив таким образом их жизни. Это происходило на кураховском направлении.
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