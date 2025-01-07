Российский штурмовик на мотоцикле вывез 12 раненых бойцов с поля боя

Российский военнослужащий из мотострелковой бригады группировки «Юг» самостоятельно вывез 12 раненых товарищей, сохранив таким образом их жизни. Это происходило на кураховском направлении во время активных боев. Об этом боец сам рассказал журналистам.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были „тяжелые“ очень, вот на вот этом мотоцикле вывез. <...> Я всех вывез, все обошлось хорошо», — сказал боец с позывным «Катранг» в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что во время эвакуации своих боевых товарищей он уклонялся на мотоцикле от минометных снарядов и беспилотников. Приходилось такие экстренно менять маршруты, выезжая на огороды и поля. «Катранг» также признался, что ему приходилось действовать мгновенно, практически не останавливаясь.
Обычно бойцу поступают указания от командования о необходимости эвакуировать того или иного солдата. Далее военный заранее отслеживает и готовит маршрут. Перед непосредственной эвакуацией он также оказывает первую медицинскую помощь.
На днях бойцы ВС РФ взяли под контроль непосредственно сам город Курахово на соответствующем направлении. Министр обороны Андрей Белоусов лично поздравил солдат, участвующих в освобождении пункта, в том числе и членов мотострелковой бригады.
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