«Едкий запах дошел до центра города»: как жители Анапы отравились при уборке мазута

Жители Анапы убирали мазут лопатами без оборудования в первые дни загрязнения
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка городского пляжа Джемете от нефтепродуктов. Анапа, волонтеры, экологическая катастрофа, мазут на пляже, экологическое бедствие, мазут пляж
Жители убирали мазут с берега без спецоборудования Фото:
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На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Разлив мазута в Черном море вызвал напряжение в обществе и привел к тому, что тысячи случайных людей вышли на пляж Анапы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница Ульяна Бисерова, отметив, что жители убирали мазут без спецоборудования, в результате чего некоторые из них получили отравления.

«Тогда почти без всякого оборудования люди лопатами убирали мазут с прибрежной зоны. По незнанию некоторые получили отравления», — заявила Бисерова. Она добавила, что в самый первый день она работала в центре города, но даже там стоял едкий, опьяняющий запах мазута, который отрицательно сказывался на самочувствии.

Жительница добавила, что приезжали не только люди из соседних регионов, но также и из Сибири и даже с Дальнего Востока. Кроме того, к уборке присоединялись туристы, которые изначально приехали отдохнуть, заключила Бисерова.

Разлив мазута в Керченском проливе 15 декабря стал причиной серьезных экологических проблем и привел к объявлению чрезвычайной ситуации федерального уровня. В Крыму зафиксировано 13 очагов загрязнения, в ликвидации аварии задействованы более 700 человек и более 100 единиц техники.

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Разлив мазута в Черном море вызвал напряжение в обществе и привел к тому, что тысячи случайных людей вышли на пляж Анапы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница Ульяна Бисерова, отметив, что жители убирали мазут без спецоборудования, в результате чего некоторые из них получили отравления. «Тогда почти без всякого оборудования люди лопатами убирали мазут с прибрежной зоны. По незнанию некоторые получили отравления», — заявила Бисерова. Она добавила, что в самый первый день она работала в центре города, но даже там стоял едкий, опьяняющий запах мазута, который отрицательно сказывался на самочувствии. Жительница добавила, что приезжали не только люди из соседних регионов, но также и из Сибири и даже с Дальнего Востока. Кроме того, к уборке присоединялись туристы, которые изначально приехали отдохнуть, заключила Бисерова. Разлив мазута в Керченском проливе 15 декабря стал причиной серьезных экологических проблем и привел к объявлению чрезвычайной ситуации федерального уровня. В Крыму зафиксировано 13 очагов загрязнения, в ликвидации аварии задействованы более 700 человек и более 100 единиц техники.
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