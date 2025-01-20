«Едкий запах дошел до центра города»: как жители Анапы отравились при уборке мазута

Жители Анапы убирали мазут лопатами без оборудования в первые дни загрязнения

20 января 2025 в 15:31 Размер текста - 17 +

Жители убирали мазут с берега без спецоборудования Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море Разлив мазута в Черном море вызвал напряжение в обществе и привел к тому, что тысячи случайных людей вышли на пляж Анапы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница Ульяна Бисерова, отметив, что жители убирали мазут без спецоборудования, в результате чего некоторые из них получили отравления. «Тогда почти без всякого оборудования люди лопатами убирали мазут с прибрежной зоны. По незнанию некоторые получили отравления», — заявила Бисерова. Она добавила, что в самый первый день она работала в центре города, но даже там стоял едкий, опьяняющий запах мазута, который отрицательно сказывался на самочувствии. Жительница добавила, что приезжали не только люди из соседних регионов, но также и из Сибири и даже с Дальнего Востока. Кроме того, к уборке присоединялись туристы, которые изначально приехали отдохнуть, заключила Бисерова. Разлив мазута в Керченском проливе 15 декабря стал причиной серьезных экологических проблем и привел к объявлению чрезвычайной ситуации федерального уровня. В Крыму зафиксировано 13 очагов загрязнения, в ликвидации аварии задействованы более 700 человек и более 100 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разлив мазута в Черном море вызвал напряжение в обществе и привел к тому, что тысячи случайных людей вышли на пляж Анапы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница Ульяна Бисерова, отметив, что жители убирали мазут без спецоборудования, в результате чего некоторые из них получили отравления. «Тогда почти без всякого оборудования люди лопатами убирали мазут с прибрежной зоны. По незнанию некоторые получили отравления», — заявила Бисерова. Она добавила, что в самый первый день она работала в центре города, но даже там стоял едкий, опьяняющий запах мазута, который отрицательно сказывался на самочувствии. Жительница добавила, что приезжали не только люди из соседних регионов, но также и из Сибири и даже с Дальнего Востока. Кроме того, к уборке присоединялись туристы, которые изначально приехали отдохнуть, заключила Бисерова. Разлив мазута в Керченском проливе 15 декабря стал причиной серьезных экологических проблем и привел к объявлению чрезвычайной ситуации федерального уровня. В Крыму зафиксировано 13 очагов загрязнения, в ликвидации аварии задействованы более 700 человек и более 100 единиц техники.