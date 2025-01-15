Производители устриц не остановят добычу после экологической катастрофы в Черном море

В результате экологической катастрофы в Черном море, вызванной крушением двух танкеров в декабре 2024 года, производство мидий и устриц не пострадало от разлива мазута. В Минсельхозе сообщили, что все продукты проходят обязательную проверку.
«Если говорить о безопасности черноморских продуктов, то они в обязательном порядке перед реализацией проходят проверку на качество», — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края, передает РБК. Ведомство также сообщило, что пока сложно оценить полный масштаб влияния разлива на производителей мидий и устриц, однако нефтепродукты не были зафиксированы в районе основных хозяйств.
На данный момент специалисты Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) активно изучают возможный вред для водных биоресурсов. Были отобраны необходимые пробы и образцы, которые направлены на анализ для дальнейших исследований влияния загрязнения на морскую экосистему.
Глава Министерства сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк ранее сообщил, что разлив нефтепродуктов пока не повлиял на производителей мидий в регионе. В Крыму функционируют 25 мидийно-устричных ферм, расположенных в таких местах, как Ялта, Судак, Евпатория, а также в Сакском и Черноморском районах и на территории озера Донузлав.
15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые находились в Керченском проливе, на расстоянии восемь километров от берега. На борту судов находился токсичный мазут, который вследствие аварии вылился в воды Черного моря. В результате инцидента в данном регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На побережье проводятся работы по сбору загрязненной земли, а спасатели и волонтеры активно участвуют в этих мероприятиях. Специалисты занимаются очисткой морской акватории, применяя сорбенты для устранения нефтяных загрязнений. Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу, передает Pravda.ru.
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