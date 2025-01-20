Челябинцы стали жениться на 14% реже

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Первая церемония бракосочетания в ЗАГС.Екатеринбург, загс, брак, подпись, свадьба, руки, регистрация брака, заявление о браке
В Челябинской области за два года число бракосочетаний снизилось на 14% Фото:

В Челябинской области число бракосочетаний упало на 14% за два года. Как сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС, в 2022 году брак заключили 25 512 пар, а в 2024 году — 22 067.

«В 2022 году в регионе зарегистрировано 25 512 заключений брака. В 2024 году — 22 067 раз. Тенденция к снижению наблюдается и в крупных городах — Челябинске и Магнитогорске», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.

В 2023 году в регионе зафиксировали 23 217 регистраций. В Челябинске с 2022 по 2023 год количество браков снизилось на 2,8%. К 2024 году — на 9,2% до 9 775 раз. В Магнитогорске темпы стремительней — с 2022 по 2023 год число регистраций снизилось на 5%. С 2022 по 2024 — на 15,7% или до 2 725 браков в год.

Разводиться жители региона также стали реже. В 2022 году на развод подали 17541 пары, в 2024 — 16233 (меньше на 8%).

«Годовое количество расторжений браков общее, включая те, которые были заключены в предыдущие годы. В 2024 году в регионе расторжение браков, заключенных в этом же году составило 1,84%. В Челябинске развелись 6 397 пар, в Магнитогорске — 2 023 пары», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.

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В Челябинской области число бракосочетаний упало на 14% за два года. Как сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС, в 2022 году брак заключили 25 512 пар, а в 2024 году — 22 067. «В 2022 году в регионе зарегистрировано 25 512 заключений брака. В 2024 году — 22 067 раз. Тенденция к снижению наблюдается и в крупных городах — Челябинске и Магнитогорске», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. В 2023 году в регионе зафиксировали 23 217 регистраций. В Челябинске с 2022 по 2023 год количество браков снизилось на 2,8%. К 2024 году — на 9,2% до 9 775 раз. В Магнитогорске темпы стремительней — с 2022 по 2023 год число регистраций снизилось на 5%. С 2022 по 2024 — на 15,7% или до 2 725 браков в год. Разводиться жители региона также стали реже. В 2022 году на развод подали 17541 пары, в 2024 — 16233 (меньше на 8%). «Годовое количество расторжений браков общее, включая те, которые были заключены в предыдущие годы. В 2024 году в регионе расторжение браков, заключенных в этом же году составило 1,84%. В Челябинске развелись 6 397 пар, в Магнитогорске — 2 023 пары», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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