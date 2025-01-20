Челябинцы стали жениться на 14% реже

20 января 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Челябинской области за два года число бракосочетаний снизилось на 14% Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Челябинской области число бракосочетаний упало на 14% за два года. Как сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС, в 2022 году брак заключили 25 512 пар, а в 2024 году — 22 067. «В 2022 году в регионе зарегистрировано 25 512 заключений брака. В 2024 году — 22 067 раз. Тенденция к снижению наблюдается и в крупных городах — Челябинске и Магнитогорске», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. В 2023 году в регионе зафиксировали 23 217 регистраций. В Челябинске с 2022 по 2023 год количество браков снизилось на 2,8%. К 2024 году — на 9,2% до 9 775 раз. В Магнитогорске темпы стремительней — с 2022 по 2023 год число регистраций снизилось на 5%. С 2022 по 2024 — на 15,7% или до 2 725 браков в год. Разводиться жители региона также стали реже. В 2022 году на развод подали 17541 пары, в 2024 — 16233 (меньше на 8%). «Годовое количество расторжений браков общее, включая те, которые были заключены в предыдущие годы. В 2024 году в регионе расторжение браков, заключенных в этом же году составило 1,84%. В Челябинске развелись 6 397 пар, в Магнитогорске — 2 023 пары», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области число бракосочетаний упало на 14% за два года. Как сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС, в 2022 году брак заключили 25 512 пар, а в 2024 году — 22 067. «В 2022 году в регионе зарегистрировано 25 512 заключений брака. В 2024 году — 22 067 раз. Тенденция к снижению наблюдается и в крупных городах — Челябинске и Магнитогорске», — сообщили URA.RU в ЗАГСе. В 2023 году в регионе зафиксировали 23 217 регистраций. В Челябинске с 2022 по 2023 год количество браков снизилось на 2,8%. К 2024 году — на 9,2% до 9 775 раз. В Магнитогорске темпы стремительней — с 2022 по 2023 год число регистраций снизилось на 5%. С 2022 по 2024 — на 15,7% или до 2 725 браков в год. Разводиться жители региона также стали реже. В 2022 году на развод подали 17541 пары, в 2024 — 16233 (меньше на 8%). «Годовое количество расторжений браков общее, включая те, которые были заключены в предыдущие годы. В 2024 году в регионе расторжение браков, заключенных в этом же году составило 1,84%. В Челябинске развелись 6 397 пар, в Магнитогорске — 2 023 пары», — сообщили URA.RU в ЗАГСе.