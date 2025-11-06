СБУ хотели использовать процесс по делу Кириллова для подготовки терактов

СБУ планировали посещать процесс по убийству Кириллова Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

МВД России направило в адрес Второго западного окружного военного суда сообщение о том, что процесс по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова планировали посещать лица, связанные с украинскими спецслужбами. Как сообщили журналисты, ознакомившееся с документом ведомства. По данным МВД, агенты СБУ намеревались получать информацию о ходе судебного разбирательства для совершения новых преступлений.

«Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, сопровождением публикацией материалов, оправдывающих преступную деятельность и призывающих совершения преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников судебного заседания», — говорится в сообщении МВД. Информацию об этом передает РИА «Новости».

В связи с предупреждением о возможных угрозах Второй западный окружной военный суд в среду принял решение закрыть процесс. На скамье подсудимых находятся четверо фигурантов: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*.

Им предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Курбонов признал вину полностью, Сафарян — частично, двое других отказались признавать свою причастность.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате теракта погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

На следующий день был задержан исполнитель Ахмаджон Курбонов, который заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. За совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.