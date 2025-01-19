Самолет, вылетевший из Сургута в Казань, вернулся в аэропорт из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет вылетел из Сургута в 14:26 вместо 8:30
Самолет «Ютейр» , следующий по авиарейсу из Сургута в Казань, сделал круг и вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки беспилотников в столице Татарстана. Об этом сообщается на портале аэропорта Сургута.
«Казань (основной) — 8:30. Вылетел в 14:26» — написано на табло рейсов.
Самолет должен был вылететь в 8:30 утра, но из-за вынужденной задержки вылетел в 14:26. До этого времени мэрии Казани пришлось ввести режим закрытого неба.
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