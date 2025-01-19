19 января 2025

Самолет, вылетевший из Сургута в Казань, вернулся в аэропорт из-за угрозы атаки БПЛА

Самолет, вылетевший из Сургута в Казань, вернулся в аэропорт из-за атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вылетел из Сургута в 14:26 вместо 8:30
Самолет вылетел из Сургута в 14:26 вместо 8:30 Фото:

Самолет «Ютейр» , следующий по авиарейсу из Сургута в Казань, сделал круг и вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки беспилотников в столице Татарстана. Об этом сообщается на портале аэропорта Сургута.

«Казань (основной) — 8:30. Вылетел в 14:26» — написано на табло рейсов.

Самолет должен был вылететь в 8:30 утра, но из-за вынужденной задержки вылетел в 14:26. До этого времени мэрии Казани пришлось ввести режим закрытого неба.

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Самолет «Ютейр» , следующий по авиарейсу из Сургута в Казань, сделал круг и вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки беспилотников в столице Татарстана. Об этом сообщается на портале аэропорта Сургута. «Казань (основной) — 8:30. Вылетел в 14:26» — написано на табло рейсов. Самолет должен был вылететь в 8:30 утра, но из-за вынужденной задержки вылетел в 14:26. До этого времени мэрии Казани пришлось ввести режим закрытого неба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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