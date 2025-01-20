В тюменском СНТ при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огонь распространился по всему дому
Огонь распространился по всему дому Фото:

В Тюменском районе, в СНТ «Автомобилист-2», при пожаре погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В полдень поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменский район, СНТ „Автомобилист-2“, улица Огуречная. На пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве.

На момент прибытия пожарных, огонь охватил весь дом. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском районе, в СНТ «Автомобилист-2», при пожаре погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В полдень поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменский район, СНТ „Автомобилист-2“, улица Огуречная. На пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве. На момент прибытия пожарных, огонь охватил весь дом. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...