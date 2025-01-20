В тюменском СНТ при пожаре погиб человек

Огонь распространился по всему дому
В Тюменском районе, в СНТ «Автомобилист-2», при пожаре погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В полдень поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменский район, СНТ „Автомобилист-2“, улица Огуречная. На пожаре погиб человек», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия пожарных, огонь охватил весь дом. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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