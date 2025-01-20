Челябинский завод начислил рабочим по 5-8 миллионов зарплаты

20 января 2025 в 16:14 Размер текста - 17 +

Зарплата была начислена с двумя лишними нулями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На одном из заводов Челябинска рабочие получили зарплату за декабрь с двумя лишними нулями — вместо обычных 50 тысяч рублей на счету оказалось пять миллионов, вместо 80 тысяч — восемь миллионов. Юристы сообщают, что деньги можно не возвращать, но есть нюансы. «Бухгалтерия ошиблась, пусть у них и вычитают из зарплаты», — цитируют слова сотрудников завода сайт «КП.ру». Те, кто решил все же вернуть ошибочно начисленные средства, недоумевают, куда их перечислять либо как пронести на завод снятые миллионы. Как уточнили ряд юристов, предприятие может взыскать ошибочно начисленные средства, если докажет техническую ошибку. Однако это очень сложно, так как за бухгалтеров давно делают расчетные листы программы. Кроме того, специалисты привели ряд примеров, когда компании подавали в суд на сотрудников при аналогичных случаях, но суды вставали на сторону работников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одном из заводов Челябинска рабочие получили зарплату за декабрь с двумя лишними нулями — вместо обычных 50 тысяч рублей на счету оказалось пять миллионов, вместо 80 тысяч — восемь миллионов. Юристы сообщают, что деньги можно не возвращать, но есть нюансы. «Бухгалтерия ошиблась, пусть у них и вычитают из зарплаты», — цитируют слова сотрудников завода сайт «КП.ру». Те, кто решил все же вернуть ошибочно начисленные средства, недоумевают, куда их перечислять либо как пронести на завод снятые миллионы. Как уточнили ряд юристов, предприятие может взыскать ошибочно начисленные средства, если докажет техническую ошибку. Однако это очень сложно, так как за бухгалтеров давно делают расчетные листы программы. Кроме того, специалисты привели ряд примеров, когда компании подавали в суд на сотрудников при аналогичных случаях, но суды вставали на сторону работников.