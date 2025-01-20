Reuters: после инаугурации Трампа могут разморозить западные активы в России

По возвращению в Белый Дом Дональд Трамп может смягчить санкции против России в случае достижения мирного соглашения по Украине. Это может привести к разморозке иностранных активов на территории РФ.
«Мы можем увидеть смягчение некоторых санкций, если новая администрация сможет договориться об урегулировании конфликта на Украине», — передает Reuters слова партнера Debevoise and Plimpton Алана Карташкина. По его словам, это позволит компаниям разморозить свои активы и, при желании, покинуть российский рынок.
Глава отдела корпоративной разведки S-RM Ян Мэсси твыразил мнение, что Трамп может снизить стоимость присутствия на рынке РФ в то время, как Москва будет увеличивать цену ухода с него. Это создаст условия для баланса интересов западных компаний в России. Дополнительно, некоторые источники предполагают, что при благоприятных мировых условиях и изменении политики США под руководством Трампа, компании могут принять решение оставить свое присутствие в России. Это будет способствовать стабилизации их деятельности на российском рынке.
Ранее стало известно, что команда Трампа разрабатывает стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции, включая возможное смягчение или усиление давления на российский нефтегазовый сектор. Одной из мер может стать повышение потолка цен на российскую нефть, что может побудить РФ к переговорам. Однако снять часть санкций Трамп сможет, вероятно, не ранее весны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.