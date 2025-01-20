«Работа не скучная»: день из жизни сотрудника конвойной службы в Челябинске. Фото, видео

Управление по конвоированию челябинского ГУФСИН отмечает 26 годовщину

20 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сотрудники Управления по конвоированию контролируют перевозку осужденных Фото: Павел Сидоров © URA.RU Доставка осужденных к месту отбывания наказания — задача Управления по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области. 20 января управление отмечает свое 26-летие. Корреспондент URA.RU встретился с личным составом и узнал, из чего состоит день конвоира. Медицинский осмотр Перед заступлением на службу каждый сотрудник в обязательном порядке проходит медицинский осмотр. Врач смотрит на общее состояние конвоира, измеряет артериальное давление. Для случаев, если он болен, в управлении предусмотрен резерв, который может заменить выбывшего на время сотрудника. Перед заступлением в караул личный состав проходит медосмотр Фото: Павел Сидоров © URA.RU Инструктаж После караул направляется на инструктаж. Там проверяют знание обязанностей и прав, рассказывают о применении спецсредств, напоминают маршрут передвижения и задачи, стоящие перед личным составом. Развод по местам несения службы Развод проходит на плацу. Все, как в армии: начальник управления или его заместитель принимает доклад. Личный состав отвечает на приветствие руководителя. После в обязательном порядке у сотрудников проверяются документы. По местам несения службы они выдвигаются торжественным маршем. Проверка служебного транспорта Перед выездом в караул личный состав должен проверить специальный автотранспорт. В челябинском управлении конвоирования на сегодняшний день автопарк оснащен 18 транспортным средствами. Среди них даже имеются машины для перевозки заключенных с ограниченными возможностями. Начальник автомобильного отдела Владислав Бакулин, проводя небольшую экскурсию, отметил, что в каждом автомобиле есть камеры для заключенных. Сам автомобиль оборудован кондиционером, печкой и даже биотуалетом. Система «ГЛОНАС» позволяет отслеживать маршрут передвижения. А для личного состава имеется кнопка тревоги на случай непредвиденных ситуаций. Но таких, по словам сотрудников, к счастью, не случается. «Автомобиль на базе „Газон Некст“ — специальный автомобиль для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В 2024 году за счет федерального бюджета было приобретено два подобных автомобиля. Расположение камер в них изменилось. Были увеличены объемы камер, также автомобиль полностью оборудован системой отопления, кондиционирования, вентиляции. Также имеется система видеонаблюдения и сигнализации. Также присутствует система спутникового мониторинга „ГЛОНАС“. Если происходит какое-то нарушение караул может подать сигнал тревоги в дежурную часть», — рассказал Бакулин. В задачи сотрудников управления входит проверка транспорта, как снаружи, так и внутри. Автомобиль проверяют со всех сторон, в том числе снизу и сверху. Обязателен осмотр камер для спецконтингента: в них не должно быть ничего лишнего. На самом транспортном средстве проверяется исправность всех узлов. В случае поломки техническая служба приступает к ремонту. Движение по маршруту Маршруты передвижения сотрудников определяются перед заступлением в караул. Они могут быть разные. Например, необходимо забрать осужденных с вокзала и доставить их в СИЗО. Прибывают такие личности в спецвагонах. Для иллюстрации журналистов привезли на железнодорожный вокзал в Челябинске. Спецвагон для осужденных К прибытию журналистов как раз закончилась выгрузка осужденных из спецвагона в спецтранспорт. Челябинск стал транзитной точкой при следовании до Самары. Всего было выгружено несколько десятков человек. Конвоирам предстояло пересадить их в спецтранспорт и доставить в следственный изолятор. «Работа не скучная», — улыбаясь заявил журналисту URA.RU один из конвоиров. На следующий день спецвагон со спецконтингентом должен будет присоединиться к пассажирскому составу и убыть из Челябинска. Для их перевозки снова потребуется помощь конвоя. «На обменный пункт в Челябинске прибывает спецавтомобиль со спецконтингентом, с ним же прибывает караул. Происходит разгрузка: железнодорожный караул принимает у автодорожного караула спецконтингент. После осужденных считают, доводят до них их права и обязанности и размещают в вагоне. После чего вагон стыкают с основным составом, и он убывает. По прибытию в точку назначения железнодорожный караул передает осужденных автодорожному караулу», — рассказал заместитель начальника управления по конвоированию Руслан Набиуллин. В пути подобный вагон может находиться разное время, в зависимости от маршрута следования. Из Челябинска основными направлениями пользуются: Екатеринбург, Магнитогорск, Иркутск, Красноярск. Вместе со спецконтингентом и караулом в вагоне обязательно едет повар, который готовит завтрак, обед и ужин в пути следования. Также в вагоне присутствуют и проводники. Но они никак не взаимодействуют с осужденными. Опасный момент при перевозке спецконтингента По словам Набиуллина, загрузка или разгрузка осужденных в спецвагон — самый опасный момент. Такие моменты требуют особой собранности личного состава. «Одна ситуация, когда осужденный или обвиняемый находится в камере, на режимной территории. И совсем другая — когда они в момент обмена могут спокойно передвигаться. И только личный состав вооруженного караула является для них препятствием для совершения побега. Но в виду того, что личный состав тщательно готовится, оснащен вооружением и спецсредствами попыток к совершению побега у нас не зарегистрировано», — отметил Набиуллин. Как попасть в ряды конвойной службы Связать свою жизнь со службой в рядах управления по конвоированию в Челябинской области достаточно легко. Необходимо подать заявление и пройти медкомиссию. Молодые парни, отслужившие в армии, зачастую принимают такое решение. В большинстве случаев, их привлекает заработная плата, социальные гарантии и льготы (например, возможность раннего выхода на пенсию). Можно двигаться по карьерной лестнице шаг за шагом, начиная от младшего инспектора. А можно отучиться в ведомственном вузе, и вернуться на службу в статусе офицера. Корреспонденту удалось пообщаться с одним из выпускников Алексеем Потаповым, который после обучения стал начальником караула. «В 11 классе в школе проводили агитацию. Приглашали в управление по конвоированию. Можно было бесплатно поступить в ведомственный вуз, отучиться четыре года и гарантировано получить работу. Я подумал, что, в принципе, неплохой вариант. Привлекла стабильность, социальные гарантии. Работа будет всегда, так как спецконтингент будет всегда», — поделился своей историй Потапов. По его словам, в вузе он был рядовым. После выпуска ему присвоили звание лейтенанта. В челябинское управление по конвоированию он пришел уже качестве начальника караула, и теперь в его подчинении находится восемь человек. Изменения при конвоировании Начальник челябинского управления по конвоированию Сергей Новоселов поздравил коллег с профессиональным праздником Фото: Павел Сидоров © URA.RU По словам начальника управления Сергея Новоселова, с 1999 года, когда функции конвоирования были переданы от министерства внутренних дел министерству юстиции РФ, управление претерпело изменения. «Изменились требования и условия конвоирования. На сегодняшний день управление конвоирования имеет новый спецтранспорт, спецвагоны. Уделяем большое внимание для совершенствования учебно-материальной базы по подготовке личного состава для качественного выполнения задач», — отметил Новоселов. Пользуясь случаем, офицер поздравил коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доставка осужденных к месту отбывания наказания — задача Управления по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области. 20 января управление отмечает свое 26-летие. Корреспондент URA.RU встретился с личным составом и узнал, из чего состоит день конвоира. Перед заступлением на службу каждый сотрудник в обязательном порядке проходит медицинский осмотр. Врач смотрит на общее состояние конвоира, измеряет артериальное давление. Для случаев, если он болен, в управлении предусмотрен резерв, который может заменить выбывшего на время сотрудника. После караул направляется на инструктаж. Там проверяют знание обязанностей и прав, рассказывают о применении спецсредств, напоминают маршрут передвижения и задачи, стоящие перед личным составом. Развод проходит на плацу. Все, как в армии: начальник управления или его заместитель принимает доклад. Личный состав отвечает на приветствие руководителя. После в обязательном порядке у сотрудников проверяются документы. По местам несения службы они выдвигаются торжественным маршем. Перед выездом в караул личный состав должен проверить специальный автотранспорт. В челябинском управлении конвоирования на сегодняшний день автопарк оснащен 18 транспортным средствами. Среди них даже имеются машины для перевозки заключенных с ограниченными возможностями. Начальник автомобильного отдела Владислав Бакулин, проводя небольшую экскурсию, отметил, что в каждом автомобиле есть камеры для заключенных. Сам автомобиль оборудован кондиционером, печкой и даже биотуалетом. Система «ГЛОНАС» позволяет отслеживать маршрут передвижения. А для личного состава имеется кнопка тревоги на случай непредвиденных ситуаций. Но таких, по словам сотрудников, к счастью, не случается. «Автомобиль на базе „Газон Некст“ — специальный автомобиль для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В 2024 году за счет федерального бюджета было приобретено два подобных автомобиля. Расположение камер в них изменилось. Были увеличены объемы камер, также автомобиль полностью оборудован системой отопления, кондиционирования, вентиляции. Также имеется система видеонаблюдения и сигнализации. Также присутствует система спутникового мониторинга „ГЛОНАС“. Если происходит какое-то нарушение караул может подать сигнал тревоги в дежурную часть», — рассказал Бакулин. В задачи сотрудников управления входит проверка транспорта, как снаружи, так и внутри. Автомобиль проверяют со всех сторон, в том числе снизу и сверху. Обязателен осмотр камер для спецконтингента: в них не должно быть ничего лишнего. На самом транспортном средстве проверяется исправность всех узлов. В случае поломки техническая служба приступает к ремонту. Маршруты передвижения сотрудников определяются перед заступлением в караул. Они могут быть разные. Например, необходимо забрать осужденных с вокзала и доставить их в СИЗО. Прибывают такие личности в спецвагонах. Для иллюстрации журналистов привезли на железнодорожный вокзал в Челябинске. К прибытию журналистов как раз закончилась выгрузка осужденных из спецвагона в спецтранспорт. Челябинск стал транзитной точкой при следовании до Самары. Всего было выгружено несколько десятков человек. Конвоирам предстояло пересадить их в спецтранспорт и доставить в следственный изолятор. «Работа не скучная», — улыбаясь заявил журналисту URA.RU один из конвоиров. На следующий день спецвагон со спецконтингентом должен будет присоединиться к пассажирскому составу и убыть из Челябинска. Для их перевозки снова потребуется помощь конвоя. «На обменный пункт в Челябинске прибывает спецавтомобиль со спецконтингентом, с ним же прибывает караул. Происходит разгрузка: железнодорожный караул принимает у автодорожного караула спецконтингент. После осужденных считают, доводят до них их права и обязанности и размещают в вагоне. После чего вагон стыкают с основным составом, и он убывает. По прибытию в точку назначения железнодорожный караул передает осужденных автодорожному караулу», — рассказал заместитель начальника управления по конвоированию Руслан Набиуллин. В пути подобный вагон может находиться разное время, в зависимости от маршрута следования. Из Челябинска основными направлениями пользуются: Екатеринбург, Магнитогорск, Иркутск, Красноярск. Вместе со спецконтингентом и караулом в вагоне обязательно едет повар, который готовит завтрак, обед и ужин в пути следования. Также в вагоне присутствуют и проводники. Но они никак не взаимодействуют с осужденными. По словам Набиуллина, загрузка или разгрузка осужденных в спецвагон — самый опасный момент. Такие моменты требуют особой собранности личного состава. «Одна ситуация, когда осужденный или обвиняемый находится в камере, на режимной территории. И совсем другая — когда они в момент обмена могут спокойно передвигаться. И только личный состав вооруженного караула является для них препятствием для совершения побега. Но в виду того, что личный состав тщательно готовится, оснащен вооружением и спецсредствами попыток к совершению побега у нас не зарегистрировано», — отметил Набиуллин. Связать свою жизнь со службой в рядах управления по конвоированию в Челябинской области достаточно легко. Необходимо подать заявление и пройти медкомиссию. Молодые парни, отслужившие в армии, зачастую принимают такое решение. В большинстве случаев, их привлекает заработная плата, социальные гарантии и льготы (например, возможность раннего выхода на пенсию). Можно двигаться по карьерной лестнице шаг за шагом, начиная от младшего инспектора. А можно отучиться в ведомственном вузе, и вернуться на службу в статусе офицера. Корреспонденту удалось пообщаться с одним из выпускников Алексеем Потаповым, который после обучения стал начальником караула. «В 11 классе в школе проводили агитацию. Приглашали в управление по конвоированию. Можно было бесплатно поступить в ведомственный вуз, отучиться четыре года и гарантировано получить работу. Я подумал, что, в принципе, неплохой вариант. Привлекла стабильность, социальные гарантии. Работа будет всегда, так как спецконтингент будет всегда», — поделился своей историй Потапов. По его словам, в вузе он был рядовым. После выпуска ему присвоили звание лейтенанта. В челябинское управление по конвоированию он пришел уже качестве начальника караула, и теперь в его подчинении находится восемь человек. По словам начальника управления Сергея Новоселова, с 1999 года, когда функции конвоирования были переданы от министерства внутренних дел министерству юстиции РФ, управление претерпело изменения. «Изменились требования и условия конвоирования. На сегодняшний день управление конвоирования имеет новый спецтранспорт, спецвагоны. Уделяем большое внимание для совершенствования учебно-материальной базы по подготовке личного состава для качественного выполнения задач», — отметил Новоселов. Пользуясь случаем, офицер поздравил коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям.