На берегу челябинского озера достроят загородный комплекс

В Миассе Челябинской области на озере Большой Еланчик реконструируют загородный комплекс «Восход». Проект в январе 2024 года одобрила ООО «Экспертиза проектной документации, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство объекта незавершенного строительства для размещения санатория. Объект находится в Челябинской области в городе Миасс на озере Большой Еланчик (база отдыха „Восход“)», — сообщается на сайте госреестра.
База отдыха «Восход» расположена на первой линии, а протяженность берега составляет почти две тысячи метров. Гостиничный комплекс был возведен в 2012 году, но один из объектов не достроили.
Ранее загородный комплекс, включающий в себя отель и прилежащие объекты, продавались на сайте «Avitо» за 150 миллионов рублей. В объявлении говорилось о продаже действующего круглый год загородного отеля в комплексе с недостроенным объектом и зданиями на берегу озера Большой Еланчик под реконструкцию.
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