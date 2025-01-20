На берегу челябинского озера достроят загородный комплекс

20 января 2025 в 17:49 Размер текста - 17 +

База отдыха расположена на первой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области на озере Большой Еланчик реконструируют загородный комплекс «Восход». Проект в январе 2024 года одобрила ООО «Экспертиза проектной документации, сообщается на сайте госреестра. «Строительство объекта незавершенного строительства для размещения санатория. Объект находится в Челябинской области в городе Миасс на озере Большой Еланчик (база отдыха „Восход“)», — сообщается на сайте госреестра. База отдыха «Восход» расположена на первой линии, а протяженность берега составляет почти две тысячи метров. Гостиничный комплекс был возведен в 2012 году, но один из объектов не достроили. Ранее загородный комплекс, включающий в себя отель и прилежащие объекты, продавались на сайте «Avitо» за 150 миллионов рублей. В объявлении говорилось о продаже действующего круглый год загородного отеля в комплексе с недостроенным объектом и зданиями на берегу озера Большой Еланчик под реконструкцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области на озере Большой Еланчик реконструируют загородный комплекс «Восход». Проект в январе 2024 года одобрила ООО «Экспертиза проектной документации, сообщается на сайте госреестра. «Строительство объекта незавершенного строительства для размещения санатория. Объект находится в Челябинской области в городе Миасс на озере Большой Еланчик (база отдыха „Восход“)», — сообщается на сайте госреестра. База отдыха «Восход» расположена на первой линии, а протяженность берега составляет почти две тысячи метров. Гостиничный комплекс был возведен в 2012 году, но один из объектов не достроили. Ранее загородный комплекс, включающий в себя отель и прилежащие объекты, продавались на сайте «Avitо» за 150 миллионов рублей. В объявлении говорилось о продаже действующего круглый год загородного отеля в комплексе с недостроенным объектом и зданиями на берегу озера Большой Еланчик под реконструкцию.