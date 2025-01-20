На берегу челябинского озера достроят загородный комплекс

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Парк-отель «Тургояк-Резорт» на территории «Баден-Баден Тургояк». Челябинск, вода, берег, водоем, тургояк, природа, озеро тургояк
База отдыха расположена на первой линии Фото:

В Миассе Челябинской области на озере Большой Еланчик реконструируют загородный комплекс «Восход». Проект в январе 2024 года одобрила ООО «Экспертиза проектной документации, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство объекта незавершенного строительства для размещения санатория. Объект находится в Челябинской области в городе Миасс на озере Большой Еланчик (база отдыха „Восход“)», — сообщается на сайте госреестра.

База отдыха «Восход» расположена на первой линии, а протяженность берега составляет почти две тысячи метров. Гостиничный комплекс был возведен в 2012 году, но один из объектов не достроили.

Ранее загородный комплекс, включающий в себя отель и прилежащие объекты, продавались на сайте «Avitо» за 150 миллионов рублей. В объявлении говорилось о продаже действующего круглый год загородного отеля в комплексе с недостроенным объектом и зданиями на берегу озера Большой Еланчик под реконструкцию.

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В Миассе Челябинской области на озере Большой Еланчик реконструируют загородный комплекс «Восход». Проект в январе 2024 года одобрила ООО «Экспертиза проектной документации, сообщается на сайте госреестра. «Строительство объекта незавершенного строительства для размещения санатория. Объект находится в Челябинской области в городе Миасс на озере Большой Еланчик (база отдыха „Восход“)», — сообщается на сайте госреестра. База отдыха «Восход» расположена на первой линии, а протяженность берега составляет почти две тысячи метров. Гостиничный комплекс был возведен в 2012 году, но один из объектов не достроили. Ранее загородный комплекс, включающий в себя отель и прилежащие объекты, продавались на сайте «Avitо» за 150 миллионов рублей. В объявлении говорилось о продаже действующего круглый год загородного отеля в комплексе с недостроенным объектом и зданиями на берегу озера Большой Еланчик под реконструкцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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