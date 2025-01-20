Что ждет Россию после инаугурации Трампа: обещания избранного лидера США

Американский президент Дональд Трамп официально вступит в должность главы страны 20 января, сменив на посту своего предшественника Джо Байдена. Это будет второй президентский срок Трампа. Еще до победы в президентских выборах тот позволил себе озвучить множество глобальных обещаний, связанных с украинским конфликтом, отношением к России и другими вопросами. URA.RU вспоминает, о чем говорил Трамп перед инаугурацией и как его правление повлияет на Россию.
При этом уже сейчас понятно, что часть своих голословных обещаний Трамп исполнить не сможет. Например, он изначально говорил, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа, однако далее стало известно, что четкого плана по Украине у команды будущего президента до сих пор нет.
Трамп и спасение Украины без четкого плана
Абстрактные заявления
Еще до своей инаугурации в качестве предвыборного обещания Трамп озвучил, что способен разрешить конфликт на Украине за сутки. Причем уже тогда к данным заявлениям относились скептически, особенно в России. В Кремле отмечали, что слова Трампа нужно рассматривать в качестве абстрактных заявлений. Такой же тезис озвучили и в МИД РФ.
Более реальные планы команды Трампа
После победы Трампа на президентских выборах стало известно, что команда новоиспеченного главы рассматривает более реальные варианты завершения украинского конфликта. В частности, предлагалось «заморозить» текущий конфликт и образовать демилитаризованную зону вдоль линии столкновения. При этом в США планировали в этом случае также продолжать поставки вооружения Киеву. При этом Украине в таком случае отказывали во вступлении в НАТО. Однако сам Трамп не комментировал подобные планы своей команды.
Трамп считает, что Украина сама виновна в начале конфликта
Еще до победы в президентских выборах Дональд Трамп в сентябре 2024 года говорил, что Украина могла бы предотвратить конфликт с Россией, если бы пошла на некоторые уступки. «Небольшие уступки были бы сделаны, но люди бы остались живы, все здания бы сохранились, и каждая башня простояла бы еще две тысячи лет», — заявлял он. Также он говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский получал столько поддержки со стороны США, как никто другой.
...но он не знает, что делать с ней сейчас
В настоящий момент избранный президент США Дональд Трамп и его команда еще только разрабатывают стратегию по завершению военного конфликта на Украине, отмечает Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. Среди соратников Трампа еще не сложилось единого мнения о том, каким образом можно прекратить боевые действия, отмечают авторы материала, передает 360.Ru.
До этого предложенный новоиспеченным главой страны спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что приоритетом Трампа является спасение Украины и ее суверенитета. В целом команда Трампа хочет разрешить вопрос с позиции силы, отмечали журналисты.
Реальные шансы и позиция по России
Фиаско Байдена
Трамп недавно заявил, что надеется разрешить украинский конфликт в течение шести месяцев. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Трансляцию проводил C-SPAN. По мнению Трампа, текущая напряженность на Украине является результатом действий уходящей администрации США. «Если бы я был президентом, конфликт бы не начался», — вновь заявил он, описывая текущую ситуацию как «фиаско» президента Джо Байдена.
Об интересах России
Кроме того, Трамп подчеркнул, что понимает российские опасения по поводу возможного вступления Украины в НАТО. Он упомянул, что Россия на протяжении многих лет до президентства Владимира Путина выражала свою позицию о том, что Североатлантический альянс не должен расширяться за счет Украины.
Недавно Трамп также заявил, что российский президент Владимир Путин якобы хочет встретиться с ним. Новоизбранный президент США пообещал это исполнить. Трамп также добавил, что с украинским конфликтом пора заканчивать.
Трамп против Байдена
Дональд Трамп также пообещал отменить указы своего предшественника Джо Байдена. Кроме того, Трамп планирует обнародовать секретные документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. О своих намерениях он сообщил накануне вступления в должность.
Дональд Трамп также приписал себе заслуги в заключении мирной сделки между Израилем и ХАМАС, что вызывает вопросы о долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. В то время как администрация Байдена подходит к концу своего срока, Трамп активно демонстрирует свою готовность к переформатированию американской и международной политики.
Трамп хочет разобщить Китай и Россию
Трамп также обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она способствовала сближению России и Китая. Об этом он заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону в Глендейне, штат Аризона.
«Мы позволили им объединиться из-за нефти. Мы объединили их. Байден объединил их. Это позор», — сказал Трамп. Он также выразил уверенность, что способен разрушить этот альянс: «Я собираюсь разобщить их и, я думаю, я справлюсь с этим. Я разобщу их».
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