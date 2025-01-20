Экспедиция МЧС привезла в ХМАО частичку вечного огня. Фото

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В ХМАО привезли частичку вечного огня из Мурманска
В ХМАО привезли частичку вечного огня из Мурманска Фото:

Участники экспедиционных мероприятий МЧС России «Безопасная Арктика — 2025» привезли из Мурманска в ХМАО частичку вечного огня. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Нам выпала честь соединить Вечный огонь Ханты-Мансийска с Огнем Победы в присутствии тех, кто сегодня защищает нашу страну от неофашизма. Наследники поколения Победителей, участники специальной военной операции повторяют подвиг наших дедов и прадедов», — написано в сообщении.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели проходят через всю Арктику, передавая из региона в регион частичку священного пламени — символа мужества и героизма. Участники экспедиции начали свой путь с Кольского полуострова, а в общей сложности преодолеют более 14 тысяч километров через десять регионов Арктической зоны РФ.

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Участники экспедиционных мероприятий МЧС России «Безопасная Арктика — 2025» привезли из Мурманска в ХМАО частичку вечного огня. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. «Нам выпала честь соединить Вечный огонь Ханты-Мансийска с Огнем Победы в присутствии тех, кто сегодня защищает нашу страну от неофашизма. Наследники поколения Победителей, участники специальной военной операции повторяют подвиг наших дедов и прадедов», — написано в сообщении. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели проходят через всю Арктику, передавая из региона в регион частичку священного пламени — символа мужества и героизма. Участники экспедиции начали свой путь с Кольского полуострова, а в общей сложности преодолеют более 14 тысяч километров через десять регионов Арктической зоны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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