Участники экспедиционных мероприятий МЧС России «Безопасная Арктика — 2025» привезли из Мурманска в ХМАО частичку вечного огня. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Нам выпала честь соединить Вечный огонь Ханты-Мансийска с Огнем Победы в присутствии тех, кто сегодня защищает нашу страну от неофашизма. Наследники поколения Победителей, участники специальной военной операции повторяют подвиг наших дедов и прадедов», — написано в сообщении.
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели проходят через всю Арктику, передавая из региона в регион частичку священного пламени — символа мужества и героизма. Участники экспедиции начали свой путь с Кольского полуострова, а в общей сложности преодолеют более 14 тысяч километров через десять регионов Арктической зоны РФ.
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