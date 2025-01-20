Участник СВО вошел в состав председателей пермского реготделения ОНФ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошли выборы нового сопредседателя штаба. Как сообщает официальный сайт ОНФ, этот пост занял Данил Черемных, начальник лаборатории конструкции вооружения Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и участник специальной военной операции. Выборы состоялись в ходе отчетно-выборной конференции регионального отделения 16 января.
Данил Черемных акцентировал внимание на приоритетах своей работы в ОНФ. «В своей работе в ОНФ планирую сконцентрироваться на поддержке малых организаций для помощи военнослужащим и членам их семей, а также на развитии военно-патриотического воспитания молодежи», — поделился новый сопредседатель штаба.
Данил Черемных имеет опыт участия в боевых действиях в составе 140-го артиллерийского полка. Он был на фронте с 2022 по 2024 годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!