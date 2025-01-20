Врачи ХМАО спасли малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком

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Ожоги составила 58% тела малыша
Ожоги составила 58% тела малыша Фото:

Врачи детской больницы Нижневартовска спасли 9-месячного малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком. Об этом сообщил депздрав Югры.

«Пока мама готовила ужин, малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Площадь ожоговой травмы составила 58% поверхности тела», — сообщается в telegram-канале департамента.

Ребенка доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи перевели пациента на искусственную вентиляцию легких, провели инфузионную терапию с целью купирования ожогового шока и массивную антибактериальную терапию. «Ребенок находился под наблюдением врачей 45 дней с момента прибытия в больницу», — добавила врачи.

Благодаря комплексному лечению и выполнению всех указаний мамой, с маленьким пациентом сейчас все хорошо. Малыша выписали домой.

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Врачи детской больницы Нижневартовска спасли 9-месячного малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком. Об этом сообщил депздрав Югры. «Пока мама готовила ужин, малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Площадь ожоговой травмы составила 58% поверхности тела», — сообщается в telegram-канале департамента. Ребенка доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи перевели пациента на искусственную вентиляцию легких, провели инфузионную терапию с целью купирования ожогового шока и массивную антибактериальную терапию. «Ребенок находился под наблюдением врачей 45 дней с момента прибытия в больницу», — добавила врачи. Благодаря комплексному лечению и выполнению всех указаний мамой, с маленьким пациентом сейчас все хорошо. Малыша выписали домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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