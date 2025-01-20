Врачи ХМАО спасли малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком

Врачи детской больницы Нижневартовска спасли 9-месячного малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком. Об этом сообщил депздрав Югры.
«Пока мама готовила ужин, малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Площадь ожоговой травмы составила 58% поверхности тела», — сообщается в telegram-канале департамента.
Ребенка доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Врачи перевели пациента на искусственную вентиляцию легких, провели инфузионную терапию с целью купирования ожогового шока и массивную антибактериальную терапию. «Ребенок находился под наблюдением врачей 45 дней с момента прибытия в больницу», — добавила врачи.
Благодаря комплексному лечению и выполнению всех указаний мамой, с маленьким пациентом сейчас все хорошо. Малыша выписали домой.
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