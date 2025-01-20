Дача известного оперного певца уничтожена из-за пожара под Петербургом

В Ленинградской области 19 января сгорела дача оперного певца и народного артиста РСФСР Николая Печковского. Дом находился в поселке Карташевская, сообщают СМИ.
«Сгорела дача оперного певца Николая Печковского в посёлке Карташевская. Пламя вспыхнуло в доме прошлой ночью», — пишет telegram-канал «78. Новости». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Здание построено в 1905 году и выполнено в стиле эпохи модерна. Ранее дача принадлежала Печковскому, однако после его смерти находится в собственности частных владельцев.
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