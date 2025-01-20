20 января 2025

Дача известного оперного певца уничтожена из-за пожара под Петербургом

Дача народного артиста РСФСР Печковского сгорела под Петербургом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото)
Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Ленинградской области 19 января сгорела дача оперного певца и народного артиста РСФСР Николая Печковского. Дом находился в поселке Карташевская, сообщают СМИ.

«Сгорела дача оперного певца Николая Печковского в посёлке Карташевская. Пламя вспыхнуло в доме прошлой ночью», — пишет telegram-канал «78. Новости». Площадь пожара составила 100 квадратных метров. 

Здание построено в 1905 году и выполнено в стиле эпохи модерна. Ранее дача принадлежала Печковскому, однако после его смерти находится в собственности частных владельцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области 19 января сгорела дача оперного певца и народного артиста РСФСР Николая Печковского. Дом находился в поселке Карташевская, сообщают СМИ. «Сгорела дача оперного певца Николая Печковского в посёлке Карташевская. Пламя вспыхнуло в доме прошлой ночью», — пишет telegram-канал «78. Новости». Площадь пожара составила 100 квадратных метров.  Здание построено в 1905 году и выполнено в стиле эпохи модерна. Ранее дача принадлежала Печковскому, однако после его смерти находится в собственности частных владельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...