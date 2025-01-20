Макрон заявил о мобилизации после обещаний Зеленскому послать войска

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте, который позволит мобилизовать добровольцев, «когда наступит день». Его слова передала местная газета Le Monde. Заявление лидера прозвучало после обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским возможности отправки западных войск.
«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день. После профессиональной армии мы теперь должны мобилизовать именно резерв профессионалов в придачу», — заявил Макрон.
Ранее Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения французских военных контингентов на территории Украины. Отмечалось, что речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран.
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