20 января 2025

Макрон заявил о мобилизации после обещаний Зеленскому послать войска

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Заявление Макрона о мобилизации последовало за обсуждением возможности послать Киеву войска
Заявление Макрона о мобилизации последовало за обсуждением возможности послать Киеву войска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте, который позволит мобилизовать добровольцев, «когда наступит день». Его слова передала местная газета Le Monde. Заявление лидера прозвучало после обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским возможности отправки западных войск.

«Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день. После профессиональной армии мы теперь должны мобилизовать именно резерв профессионалов в придачу», — заявил Макрон.

Ранее Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения французских военных контингентов на территории Украины. Отмечалось, что речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проекте, который позволит мобилизовать добровольцев, «когда наступит день». Его слова передала местная газета Le Monde. Заявление лидера прозвучало после обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским возможности отправки западных войск. «Нам придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день. После профессиональной армии мы теперь должны мобилизовать именно резерв профессионалов в придачу», — заявил Макрон. Ранее Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения французских военных контингентов на территории Украины. Отмечалось, что речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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