13 января 2025

Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон и Зеленский обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине
Макрон и Зеленский обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы размещения французских воинских контингентов на территории Украины. Как сообщил Зеленский в социальной сети X, речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран.

«Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — написал Зеленский.

По информации, полученной от анонимного европейского официального лица, которую цитирует агентство Рейтер, в Европейском Союзе не достигнуто согласия по вопросу отправки международных военных контингентов на Украину после окончания военных действий. В связи с этим обсуждается идея сформировать коалицию из пяти до восьми стран. По данным агентства, основу этой группы могут составить крупные европейские государства, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, причем для этих целей может потребоваться до 100 тысяч военнослужащих. Также издание Monde со ссылкой на свои источники утверждает, что Франция и Великобритания возобновили разговоры о возможности отправки западных военных сил на Украину, при этом не исключено, что они могут возглавить такую коалицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы размещения французских воинских контингентов на территории Украины. Как сообщил Зеленский в социальной сети X, речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран. «Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — написал Зеленский. По информации, полученной от анонимного европейского официального лица, которую цитирует агентство Рейтер, в Европейском Союзе не достигнуто согласия по вопросу отправки международных военных контингентов на Украину после окончания военных действий. В связи с этим обсуждается идея сформировать коалицию из пяти до восьми стран. По данным агентства, основу этой группы могут составить крупные европейские государства, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, причем для этих целей может потребоваться до 100 тысяч военнослужащих. Также издание Monde со ссылкой на свои источники утверждает, что Франция и Великобритания возобновили разговоры о возможности отправки западных военных сил на Украину, при этом не исключено, что они могут возглавить такую коалицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...