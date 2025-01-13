Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы размещения французских воинских контингентов на территории Украины. Как сообщил Зеленский в социальной сети X, речь шла о практических шагах по реализации этой инициативы, ее возможном расширении и привлечении других стран.
«Я разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном... Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — написал Зеленский.
По информации, полученной от анонимного европейского официального лица, которую цитирует агентство Рейтер, в Европейском Союзе не достигнуто согласия по вопросу отправки международных военных контингентов на Украину после окончания военных действий. В связи с этим обсуждается идея сформировать коалицию из пяти до восьми стран. По данным агентства, основу этой группы могут составить крупные европейские государства, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, причем для этих целей может потребоваться до 100 тысяч военнослужащих. Также издание Monde со ссылкой на свои источники утверждает, что Франция и Великобритания возобновили разговоры о возможности отправки западных военных сил на Украину, при этом не исключено, что они могут возглавить такую коалицию.
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