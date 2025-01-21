В Мариуполе задержали шпиона ГУР Украины

В Мариуполе задержали шпиона, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о местоположении российских военных на территории города. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
«Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст.275 и ст.276 УК России („Государственная измена“ и „Шпионаж“)», — заявила Клепанова. Ее слова передает «Известия».
Предварительно, задержанный украинский гражданин занимался сбором и последующей передачей данных спецслужбам Киева о местоположении подразделений Росгвардии, расположенных недалеко от Мариуполя. Отмечается, что и после получения российского гражданства он продолжил выполнять задачи ГУР Украины.
Ранее агента украинских спецслужб ликвидировали в Запорожской области. Он планировал совершить теракт при помощи самодельной взрывчатки. Агент ГУР во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам ФСБ.
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