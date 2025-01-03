В Запорожской области ликвидировали агента, завербованного сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным пресс-службы УФСБ России по Запорожской области, он планировал совершить теракт с помощью самодельной взрывчатки.
«„Данное лицо по указанию иностранных спецслужб подготовило самодельное взрывное устройство для последующего осуществления диверсионно-террористического акта на территории Запорожской области“, — говорится в сообщении. Выяснить это сотрудникам УФСБ удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Гражданина Украины, завербованного ГУР, искали после того, как он совершил покушение на сотрудника правоохранительных органов.
Во время задержания агент ГУР попытался оказать сопротивление сотрудникам ФСБ, применив огнестрельное оружие. Сотрудники управления открыли огонь в ответ и ликвидировали преступника.
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