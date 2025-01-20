20 января 2025

Над магазином «Монетка» в центре Кургана загорелась квартира. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана загорелась квартира (архивное фото)
В центре Кургана загорелась квартира (архивное фото) Фото:

В центре Кургана загорелась квартира на улице Коли Мяготина. На место работали специалисты регионального ГУ МЧС. Об пожаре сообщается в социальных сетях. 

«Ранним утром произошел пожар на Коли Мяготина, 144. Горела квартира на втором этаже. О пострадавших пока неизвестно», — указано в посте группы «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». 

URA.RU попыталось получить комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Подробности специалисты МЧС сообщат в своем официальном telegram-канале. 

Сотрудники МЧС тушили квартиру над магазином «Монетка» в Кургане
Сотрудники МЧС тушили квартиру над магазином «Монетка» в Кургане
Фото:

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В центре Кургана загорелась квартира на улице Коли Мяготина. На место работали специалисты регионального ГУ МЧС. Об пожаре сообщается в социальных сетях.  «Ранним утром произошел пожар на Коли Мяготина, 144. Горела квартира на втором этаже. О пострадавших пока неизвестно», — указано в посте группы «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».  URA.RU попыталось получить комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Подробности специалисты МЧС сообщат в своем официальном telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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