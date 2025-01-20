В центре Кургана загорелась квартира (архивное фото)
В центре Кургана загорелась квартира на улице Коли Мяготина. На место работали специалисты регионального ГУ МЧС. Об пожаре сообщается в социальных сетях.
«Ранним утром произошел пожар на Коли Мяготина, 144. Горела квартира на втором этаже. О пострадавших пока неизвестно», — указано в посте группы «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
URA.RU попыталось получить комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. Подробности специалисты МЧС сообщат в своем официальном telegram-канале.
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