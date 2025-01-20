20 января 2025

В тюменском вузе появятся робот-гардеробщик и банковские ячейки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый корпус построили на месте снесенного старого
Новый корпус построили на месте снесенного старого Фото:

В новом корпусе Тюменского госуниверситета появится робот-гардеробщик, а для студентов создали больше 1000 ячеек для хранения, работающих по единой кампусной карте. Об этом в обзорном видео сообщает telegeam-канал «а ШтО там? — Гид по Тюмени и не только».

«Это ли не будущее? Гардероб с роботом! А еще — теплый паркинг с зарядниками для электромобилей. Осталось только купить тачку», — рассуждают авторы видео.

Сообщается, что новый корпус ТГУ займет целиком семиэтажное здание и вместит 3000 студентов. Среди особенностей нового корпуса, который построили после сноса старого, также большой концертный зал, множество коворкингов и внутренний дворик. 

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В новом корпусе Тюменского госуниверситета появится робот-гардеробщик, а для студентов создали больше 1000 ячеек для хранения, работающих по единой кампусной карте. Об этом в обзорном видео сообщает telegeam-канал «а ШтО там? — Гид по Тюмени и не только». «Это ли не будущее? Гардероб с роботом! А еще — теплый паркинг с зарядниками для электромобилей. Осталось только купить тачку», — рассуждают авторы видео. Сообщается, что новый корпус ТГУ займет целиком семиэтажное здание и вместит 3000 студентов. Среди особенностей нового корпуса, который построили после сноса старого, также большой концертный зал, множество коворкингов и внутренний дворик. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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