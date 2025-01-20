В тюменском вузе появятся робот-гардеробщик и банковские ячейки

В новом корпусе Тюменского госуниверситета появится робот-гардеробщик, а для студентов создали больше 1000 ячеек для хранения, работающих по единой кампусной карте. Об этом в обзорном видео сообщает telegeam-канал «а ШтО там? — Гид по Тюмени и не только».
«Это ли не будущее? Гардероб с роботом! А еще — теплый паркинг с зарядниками для электромобилей. Осталось только купить тачку», — рассуждают авторы видео.
Сообщается, что новый корпус ТГУ займет целиком семиэтажное здание и вместит 3000 студентов. Среди особенностей нового корпуса, который построили после сноса старого, также большой концертный зал, множество коворкингов и внутренний дворик.
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