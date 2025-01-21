ВС РФ нанесли мощный удар по Днепропетровской области, где ВСУ готовили прорыв

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Уничтоженные военные ВСУ готовили прорыв, сообщает Лебедев
Уничтоженные военные ВСУ готовили прорыв, сообщает Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов, бы прилет в Днепропетровской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по месту сбора ВСУ.

Украинские военные готовились к ротации или прорыву. Успешное попадание, как сообщает Лебедев, вызвало значительное увеличение числа вызовов скорой помощи из Апостолово и Никополя.

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ВС РФ нанесли удар по Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов, бы прилет в Днепропетровской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по месту сбора ВСУ. Украинские военные готовились к ротации или прорыву. Успешное попадание, как сообщает Лебедев, вызвало значительное увеличение числа вызовов скорой помощи из Апостолово и Никополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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