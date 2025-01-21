ВС РФ нанесли удар по Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Сегодня ночью, 21 января, среди других прилетов, бы прилет в Днепропетровской области», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что удар пришелся по месту сбора ВСУ.
Украинские военные готовились к ротации или прорыву. Успешное попадание, как сообщает Лебедев, вызвало значительное увеличение числа вызовов скорой помощи из Апостолово и Никополя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.