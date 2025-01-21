Конфликт между Украиной и Россией должен быть прекращен. С таким призывом выступил новый государственный секретарь США Марко Рубио.
«Мы хотим, чтобы конфликт закончился», — передает слова Рубио телеканал CNN. Он добавил, что дипломатическое разрешение конфликта станет приоритетом нового президента США Дональда Трампа. Он отметил, что, хотя прекращение огня должно произойти быстро, весь процесс мирного урегулирования окажется сложным.
Ранее сообщалось, что план урегулирования конфликта включает в себя компромиссы, такие как отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки России. Рубио также упомянул, что, по мнению Трампа, специальная военная операция могла бы быть предотвращена, если бы он оставался президентом.
Жители Украины надеются, что Трамп сделает шаги к прекращению конфликта, но они не хотят мира любой ценой. Об этом сообщает The New York Times, который провел опрос среди украинцев, включая военнослужащих и вынужденных переселенцев, передает Pravda.Ru.
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