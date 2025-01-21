Челябинцы в новогодние каникулы активно летали в Сочи, на Эльбрус и Шерегеш

Туристы из Челябинской области в новогодние каникулы чаще всего отправлялись на горнолыжные курорты «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш и Эльбрус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации «Туризм.рф», совместное исследование с компанией «МегаФон» показали, что 46% путешественников отправились в Сочи.
«В Сочи с 30 декабря по 17 января отправилось 46% любителей активного отдыха из региона, больше всего на склоны „Розы Хутор“. На Шерегеше (Кемеровская область) провели каникулы 34% лыжников и сноубордистов, на Эльбрусе — 12%», — сообщили URA.RU в корпорации.
Анализ поездок провели по обезличенным данным абонентов. Популярными у россиян стали также склоны Карачаево-Черкесии. Поток туристов в Сочи при этом вырос в два раза, в Кемеровскую область на 28%, а на курорт «Манжерок» (Алтай) — на 21%.
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