Челябинцы в новогодние каникулы активно летали в Сочи, на Эльбрус и Шерегеш

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Чаще всего челябинцы катаются по склонам Эльбруса, Кемеровской области и Сочи
Чаще всего челябинцы катаются по склонам Эльбруса, Кемеровской области и Сочи Фото:

Туристы из Челябинской области в новогодние каникулы чаще всего отправлялись на горнолыжные курорты «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш и Эльбрус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации «Туризм.рф», совместное исследование с компанией «МегаФон» показали, что 46% путешественников отправились в Сочи.

«В Сочи с 30 декабря по 17 января отправилось 46% любителей активного отдыха из региона, больше всего на склоны „Розы Хутор“. На Шерегеше (Кемеровская область) провели каникулы 34% лыжников и сноубордистов, на Эльбрусе — 12%», — сообщили URA.RU в корпорации.

Анализ поездок провели по обезличенным данным абонентов. Популярными у россиян стали также склоны Карачаево-Черкесии. Поток туристов в Сочи при этом вырос в два раза, в Кемеровскую область на 28%, а на курорт «Манжерок» (Алтай) — на 21%.

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Туристы из Челябинской области в новогодние каникулы чаще всего отправлялись на горнолыжные курорты «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш и Эльбрус. Как сообщили URA.RU в пресс-службе корпорации «Туризм.рф», совместное исследование с компанией «МегаФон» показали, что 46% путешественников отправились в Сочи. «В Сочи с 30 декабря по 17 января отправилось 46% любителей активного отдыха из региона, больше всего на склоны „Розы Хутор“. На Шерегеше (Кемеровская область) провели каникулы 34% лыжников и сноубордистов, на Эльбрусе — 12%», — сообщили URA.RU в корпорации. Анализ поездок провели по обезличенным данным абонентов. Популярными у россиян стали также склоны Карачаево-Черкесии. Поток туристов в Сочи при этом вырос в два раза, в Кемеровскую область на 28%, а на курорт «Манжерок» (Алтай) — на 21%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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