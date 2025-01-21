Кофейня с качелями и ресторан с деревом: какие новые заведения появились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали массово открываться новые заведения
© Служба новостей «URA.RU»
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Итальянская кухня все также находится в топе у екатеринбуржцев
Итальянская кухня все также находится в топе у екатеринбуржцев Фото:

Екатеринбург ожил в январе: по городу стали появляться новые гастрономические точки на любой вкус. Еда по вкусу найдется для каждого — и для любителя азиатской кухни, и для сладкоежки, и для фанатов горячих супов. Какие новые заведения откроются или уже появились в городе за последний месяц — в обзоре URA.RU.

Азиатский корнер «Малатан»

В гастромолле «Главный» постепенно разрастается фудкорт. Одним из новых корнеров стала точка «Малатан». Идея подобных проектов давно прижилась в Москве и дошла наконец до Урала: гостям предлагают самим выбрать ингредиенты для своего блюда — лапшу, морепродукты, грибы, фрикадельки и другое. За 100 грамм начинки просят меньше 150 рублей. 

После этого продукты предлагают пожарить или добавить в бульон. В финале блюдо заправляют азиатским соусом малатан: он сделан на основе перца чили, сычуаньского перца, бобовой пасты и других специй. Такую же гастроточку можно найти на фудкорте Terminal E (ТЦ «Пассаж»).

Корнер «Уралочка Русалочка»

Точка также расположилась в «Главном». Новый проект шеф-повара Сергея Мирошинкова призван продвигать культ потребления горячих супов — их здесь варят по несколько часов, поэтому они получаются наваристыми. В меню — уральские щи, бульон с пельменями, грибница и другие.

В качестве сопровождения к супам предлагают бутерброды — с салом, говяжьим филе, форелью, квашеной капустой. В дополнение можно взять пирог с курицей.

Кофейня Ginger Panda

Создатели «Бар Зая» запустили на ул. 8 Марта новое кафе Ginger Panda. Здесь весь день подают большие завтраки, вафли (в том числе безглютеновые), драники, каши, UFO-бургеры и пиццу, из необычного — криспи-тосты. Последнее — это запечатанные круглые тосты, внутри которых спрятаны мортаделла, а дополнительно идет лосось, клубника, сосиска, яйцо и другие начинки. Зал необычный — столики с качелями, но есть и стандартные места с диванчиками и коммунальный стол в центре заведения.

Джелатерия Mivino

Уникальное для Урала джелато — итальянский замороженный десерт из молока и сахара с ягодами, орехами, шоколадом и фруктами — можно попробовать на ул. Вайнера. Посетителям также предлагают винное мороженое, тирамису, панна котту и канноли.

Ресторан «Святые макаронники»

Вместо «Бюро находок» на ул. Малышева откроется итальянский ресторан. Гости смогут попробовать пиццу, различные пасты, а в виде макарон здесь будут даже десерты и закуски будут в виде макарон.

Помимо еды акцент сделают на удобстве для семей: в ресторане появится детская зона с аниматорами и мастер-классами. Интерьером занимается архитектурное бюро RIM.VIII — они создавали дизайн для гастромолла «Главный». Что точно сохранится от прежнего проекта — множество растительности и живое дерево в атриуме.

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Екатеринбург ожил в январе: по городу стали появляться новые гастрономические точки на любой вкус. Еда по вкусу найдется для каждого — и для любителя азиатской кухни, и для сладкоежки, и для фанатов горячих супов. Какие новые заведения откроются или уже появились в городе за последний месяц — в обзоре URA.RU. Азиатский корнер «Малатан» В гастромолле «Главный» постепенно разрастается фудкорт. Одним из новых корнеров стала точка «Малатан». Идея подобных проектов давно прижилась в Москве и дошла наконец до Урала: гостям предлагают самим выбрать ингредиенты для своего блюда — лапшу, морепродукты, грибы, фрикадельки и другое. За 100 грамм начинки просят меньше 150 рублей.  После этого продукты предлагают пожарить или добавить в бульон. В финале блюдо заправляют азиатским соусом малатан: он сделан на основе перца чили, сычуаньского перца, бобовой пасты и других специй. Такую же гастроточку можно найти на фудкорте Terminal E (ТЦ «Пассаж»). Корнер «Уралочка Русалочка» Точка также расположилась в « Главном» . Новый проект шеф-повара Сергея Мирошинкова призван продвигать культ потребления горячих супов — их здесь варят по несколько часов, поэтому они получаются наваристыми. В меню — уральские щи, бульон с пельменями, грибница и другие. В качестве сопровождения к супам предлагают бутерброды — с салом, говяжьим филе, форелью, квашеной капустой. В дополнение можно взять пирог с курицей. Кофейня Ginger Panda Создатели « Бар Зая» запустили на ул. 8 Марта новое кафе — Ginger Panda. Здесь весь день подают большие завтраки, вафли (в том числе безглютеновые), драники, каши, UFO- бургеры и пиццу, из необычного — криспи-тосты. Последнее — это запечатанные круглые тосты, внутри которых спрятаны мортаделла, а дополнительно идет лосось, клубника, сосиска, яйцо и другие начинки. Зал необычный — столики с качелями, но есть и стандартные места с диванчиками и коммунальный стол в центре заведения. Джелатерия Mivino Уникальное для Урала джелато — итальянский замороженный десерт из молока и сахара с ягодами, орехами, шоколадом и фруктами — можно попробовать на ул. Вайнера. Посетителям также предлагают винное мороженое, тирамису, панна котту и канноли. Ресторан «Святые макаронники» Вместо « Бюро находок» на ул. Малышева откроется итальянский ресторан. Гости смогут попробовать пиццу, различные пасты, а в виде макарон здесь будут даже десерты и закуски будут в виде макарон. Помимо еды акцент сделают на удобстве для семей: в ресторане появится детская зона с аниматорами и мастер-классами. Интерьером занимается архитектурное бюро RIM.VIII — они создавали дизайн для гастромолла « Главный» . Что точно сохранится от прежнего проекта — множество растительности и живое дерево в атриуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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