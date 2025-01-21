Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
«Подписан указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский», — говорится на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что гору Денали также планируется переименовать — в гору Мак-Кинли.
В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа.
Трамп 7 января предложил переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки», назвав новое название красивым. Он высказал это мнение во время выступления в Мар-а-Лаго.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.