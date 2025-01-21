Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский

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Трамп запустил процесс переименования Мексиканского залива
Трамп запустил процесс переименования Мексиканского залива Фото:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

«Подписан указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский», — говорится на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что гору Денали также планируется переименовать — в гору Мак-Кинли.

В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа.

Трамп 7 января предложил переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки», назвав новое название красивым. Он высказал это мнение во время выступления в Мар-а-Лаго.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. «Подписан указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский», — говорится на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что гору Денали также планируется переименовать — в гору Мак-Кинли. В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа. Трамп 7 января предложил переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки», назвав новое название красивым. Он высказал это мнение во время выступления в Мар-а-Лаго.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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