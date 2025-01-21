В челябинском заксобрании утвердят новую схему округов на выборах

Новую схему одномандатных избирательных округов для выборов депутатов заксобрание Челябинской области утвердит 30 января. Повестка заседания размещена на сайте заксобрания.
«О проекте постановления „Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов законодательного собрания Челябинской области и графических изображений схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов законодательного собрания“, — гласит пункт повестки. Выборы состоятся в сентябре текущего года.
Проект новой нарезки округов утвержден облизбиркомом. Среди прочего схема будет отличаться от предыдущей отменой названий округов. Географические названия — Снежинский, Коркинский, Каштакский и так далее — уйдут в прошлое. Округа станут обезличенными и будут иметь только номера. Количество округов останется прежним — 30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!