Челябинцы на праздники чаще всего арендуют загородные дома

21 января 2025 в 14:57 Размер текста - 17 +

В 86% случаев на новогодние праздники челябинцы арендовали частные дома до 150 «квадратов» Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Челябинской области на новогодние праздники в 86% случаев арендовали частные дома площадью до 150 квадратных метров, в основном с банями. Об этом сообщается на сайте «Авито Путешествия». «В Челябинской области 86% всех бронирований в регионе в новогодние праздники пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров. При этом в 51% случаев дома были оснащены банями», — сообщили в пресс-службе. В целом по России на праздники 80% жителей бронировали дома, 16% — коттеджи. Наименьшей популярностью пользовались таунхаусы и коттеджи. В 84% случаев это была недвижимость площадью менее 150 квадратных метров, в 13% горожане бронировали коттеджи площадью до 300 квадратных метров. Самые большие коттеджи площадью более 150 «квадратов» арендовали жители Самарской и Калининградской областей, на них пришлось 26%. Также объекты больших площадей арендовали в Ростовской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области на новогодние праздники в 86% случаев арендовали частные дома площадью до 150 квадратных метров, в основном с банями. Об этом сообщается на сайте «Авито Путешествия». «В Челябинской области 86% всех бронирований в регионе в новогодние праздники пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров. При этом в 51% случаев дома были оснащены банями», — сообщили в пресс-службе. В целом по России на праздники 80% жителей бронировали дома, 16% — коттеджи. Наименьшей популярностью пользовались таунхаусы и коттеджи. В 84% случаев это была недвижимость площадью менее 150 квадратных метров, в 13% горожане бронировали коттеджи площадью до 300 квадратных метров. Самые большие коттеджи площадью более 150 «квадратов» арендовали жители Самарской и Калининградской областей, на них пришлось 26%. Также объекты больших площадей арендовали в Ростовской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях.