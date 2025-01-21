Челябинцы на праздники чаще всего арендуют загородные дома

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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
В 86% случаев на новогодние праздники челябинцы арендовали частные дома до 150 «квадратов» Фото:

Жители Челябинской области на новогодние праздники в 86% случаев арендовали частные дома площадью до 150 квадратных метров, в основном с банями. Об этом сообщается на сайте «Авито Путешествия».

«В Челябинской области 86% всех бронирований в регионе в новогодние праздники пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров. При этом в 51% случаев дома были оснащены банями», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России на праздники 80% жителей бронировали дома, 16% — коттеджи. Наименьшей популярностью пользовались таунхаусы и коттеджи. В 84% случаев это была недвижимость площадью менее 150 квадратных метров, в 13% горожане бронировали коттеджи площадью до 300 квадратных метров.

Самые большие коттеджи площадью более 150 «квадратов» арендовали жители Самарской и Калининградской областей, на них пришлось 26%. Также объекты больших площадей арендовали в Ростовской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях.

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Жители Челябинской области на новогодние праздники в 86% случаев арендовали частные дома площадью до 150 квадратных метров, в основном с банями. Об этом сообщается на сайте «Авито Путешествия». «В Челябинской области 86% всех бронирований в регионе в новогодние праздники пришлось на объекты площадью до 150 квадратных метров. При этом в 51% случаев дома были оснащены банями», — сообщили в пресс-службе. В целом по России на праздники 80% жителей бронировали дома, 16% — коттеджи. Наименьшей популярностью пользовались таунхаусы и коттеджи. В 84% случаев это была недвижимость площадью менее 150 квадратных метров, в 13% горожане бронировали коттеджи площадью до 300 квадратных метров. Самые большие коттеджи площадью более 150 «квадратов» арендовали жители Самарской и Калининградской областей, на них пришлось 26%. Также объекты больших площадей арендовали в Ростовской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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